Turkcell GNÇ yenilendi
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Turkcell GNÇ yenilendi

Turkcell GNÇ yenilendi
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Turkcell'in 26 yaş altında tüm operatör hat sahibi ya da kullanıcısı olan abonelerin hizmetine sunduğu mobil uygulaması GNÇ yenilendi.

Turkcell'in 26 yaş altında tüm operatör hat sahibi ya da kullanıcısı olan abonelerin hizmetine sunduğu mobil uygulaması GNÇ yenilendi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketin gençlere özel operatör bağımsız kullanılabilen uygulaması GNÇ; sürprizler, hediyeler ve fırsatlar sunmaya devam ediyor.

GNÇ uygulamasına giren gençler, her hafta sürpriz ödüllü yarışmalara katılabiliyor, ücretsiz GB kazanıyor. Ayrıca, birbirinden ünlü markaların GNÇ'ye özel ayrıcalıklarından faydalanabiliyor.

IOS App Store, Google Play ya da Huawei AppGallery'den ücretsiz indirilebilen GNÇ uygulamasında bulunan oyunlar gençlerden büyük ilgi görüyor. Bu oyunlarla gençler, boş zamanlarını keyifli şekilde geçirme fırsatı bulurken, uygulama içindeki yarışmalarla cep telefonu, alışveriş çeki gibi büyük ödüller kazanabiliyor, ayrıca GB hediyelerinden de faydalanabiliyor.

Uygulamanın video platformu olan "Challenge TV", yeni dönemde de gençlere ödüllü yarışmalar sunuyor. Sakızla en büyük balonu yapma, 10 saniyede en fazla limon dilimi yeme gibi "challenge"lara katılmak isteyen gençler, çektikleri videoları Challenge TV'ye yükleyerek telefon, tablet, akıllı saat gibi ödüller kazanma şansı yakalıyor. Ek olarak videosu onaylananlara GB hediyesi veriliyor.

Yenilenen GNÇ uygulamasında birbirinden ünlü markaların ayrıcalıkları da gençlere sunuluyor. Uygulamada her pazartesi sürpriz saatlerde düzenlenen özel kampanyaya katılan gençlere büyük ödüller ve avantajlı teklifler veriliyor.

GNÇ, yeni dönemde de "Çatlat" kampanyasıyla haftada 2 kez sürpriz internet fırsatları sunmayı sürdürüyor. Turkcell'li gençler her hafta "Çatlat" ile 2 kez ücretsiz GB kazanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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