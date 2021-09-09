Turkcell Global Bilgi'ye 'İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nda birincilik ödülü
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Turkcell Global Bilgi'ye 'İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nda birincilik ödülü

Turkcell Global Bilgi'ye 'İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nda birincilik ödülü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkcell Global Bilgi, 'İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nda bu yıl da satış gelirlerine göre kendi kategorisinde birinci seçildi.

Turkcell Global Bilgi, 'İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nda bu yıl da satış gelirlerine göre kendi kategorisinde birinci seçildi.

Turkcell Global Bilgi, BThaber tarafından bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen 'İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nda Çağrı Merkezi Hizmeti Kategorisi'nde üst üste 12'nci kez birinci seçildi. Düzenlenen ödül etkinliğinde şirket, "Çağrı Merkezi Hizmeti" kategorisinde elde edilen satış gelirlerine göre birinci oldu. Kategorilerinin önde gelen firmalarının ve sektör verilerinin de açıklandığı araştırmaya göre Turkcell Global Bilgi, 1 milyar 433 milyon TL'lik gelirle birincilik unvanını bu yıl da korumayı başardı.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZA YENİ DİJİTAL BECERİLER KAZANDIRIYORUZ"

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur yaptığı açıklamada, "Yıllardır bu başarı ve birincilik serisini sürdürmekten ve bu ödüle layık görülmekten mutluluk ve gurur duyduk. Vizyonumuz hem çalışanlarımıza hem de müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunabilmek. Odağımızda insan var, müşteri deneyimi derken de çalışan deneyimi derken de hedefimiz kişiselleştirilmiş deneyimler. Gelişen teknoloji, endüstrileri tamamen yeniden şekillendiriyor ve kişilerin mevcut uzmanlıklarının yanında özel becerilere sahip olması bekleniyor. Biz de bu amaçla çalışanlarımıza yeni yetkinlikler kazandırmak amacıyla veri okuryazarlığı ve robotik süreç otomasyonu gibi pek çok eğitimi hayata geçirdik. Akademik iş birlikleri ile güncel gelişmeleri ve literatürü yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda sektörümüzün ilk Ar-Ge merkezine sahip olmanın katkısı ile dijital dönüşüm yatırımlarımızı hızla devam ettiriyoruz. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş modelleri ile ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırarak, operasyonel mükemmellikten ödün vermeden müşterilerimizin dijital çözümler sunan stratejik iş ortağı olmaya devam edeceğiz. Bu ödülde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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