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Turkcell Global Bilgi 14 bin deneyim merkezi açtı

Türkiye'nin müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, Türkiye'nin dört bir yanında 14 bin deneyim merkezini hayata geçirdi.

Turkcell Global Bilgi 14 bin deneyim merkezi açtı
21.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:44

Türkiye'nin müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, Türkiye'nin dört bir yanında 14 bin deneyim merkezini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Global Bilgi, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan çalışma modeline geçen ilk şirketlerden biri oldu.

Çağrı merkezlerine olan talebin arttığı bugünlerde şirket, yetkin personeli ve sağladığı altyapı sayesinde kesintisiz ve kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

Turkcell Global Bilgi, Kovid-19 sürecinin başından itibaren çalışanlarına evden çalışma imkanı sunarak Türkiye'nin dört bir yanında 14 bin deneyim merkezini hayata geçirdi. Sürece hızla uyum sağlayan şirket, verimli çalışmasını dijital olarak sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, evden çalışma sisteminin büyük önem taşıdığı bugünlerde dijitalleşmenin önemli olduğunu belirtti.

Aynur, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüme çok önceden başlamış bir şirket olmamız böyle büyük organizasyonlarda hızlı karar almamızı destekliyor. Çalışanlarımıza ve müşterilerimize eşsiz bir dijital deneyim yaşatma vizyonu ile pek çok proje hayal etmiş ve yatırım yapmıştık. Bugün de hayallerimizi gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde 14 bin çalışma arkadaşımızı evden çalışma modeline geçirmenin yanında eğitim, gelişim, spor, motivasyon, psikolog ve diyetisyen gibi çalışanlarımıza sağladığımız tüm imkanları da dijital platformdan devam ettiriyoruz.

Globalim ve Globalbilgiliyim uygulamaları sayesinde şirket içi tüm süreçler dijital ortama taşındı. Dijitalleşme, müşteri talep ve istekleri dikkate alınarak hayata geçirildiğinde ve müşteriye fayda sağlayacak alanlarda kullanıldığında pozitif geri dönüş sağlıyor. Hizmet verdiğimiz firmalar için geliştirdiğimiz Müşterimetre uygulaması üzerinden de müşterilerimiz kendi operasyonel verilerini anlık olarak görebilmekte, sosyal medyada markaları hakkında yapılan yorumları takip edebilmekteler. Yaşadığımız bu dönem üzücü olmakla birlikte hem kurumlar hem de bireyler bazında dijitalleşmenin ne kadar kritik olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmış oldu."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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