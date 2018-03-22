Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu Soruları Yanıtladı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "3 yılda 13 milyar liralık ilave yatırımı varsaymış durumdayız. Bu ciroda da karlılık rakamlarında da öngörülmüş ve nakit olacak." dedi.

Terzioğlu, 2020'ye kadarki üç yıllık dönemdeki hedeflerini açıkladığı basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gelecek öngörüleri sorulan Terzioğlu, son 12 çeyrekte ardı ardına verdikleri sözlerin hayata geçtiğini gören yatırımcılarının son derece mutlu olduğunu belirterek, yatırımcıların gözünde Turkcell'in kendisini ispatladığını söyledi.

Terzioğlu, kredi derecelendirme kuruluşlarının telekom sektörüyle alakalı yazdıkları son dönemdeki raporlarında, "Turkcell ve diğerleri" ayrımı yapıldığını bildirerek, "dijital operatörlük" kavramının yatırımcılarının kendilerine verdiği bir isim olduğunu aktardı.

Telekom sektörünün makro ekonomik değişimlerden en az etkilenen sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Terzioğlu, "Tüketicilerin davranış şekilleri, tüketim alışkanlıkları aynı hızda ve aynı sağlıklı gelişimde devam edeceğini düşünüyoruz. Önemli makro ekonomik değişimler özellikle döviz kurlarının dalgalanması ve en önemlisi siber güvenlik saldırıları nedeniyle internetin bir anlamda erişilebilir olmama sıkıntısı ama biz bu makro ekonomik değişiklikleri de düşünerek planlarımızı yaptık. Dolayısıyla kendimizi iyi hissediyoruz. Türkiye varsa biz varız, Türkiye iyi ise biz çok iyi oluruz. Türkiye ile el ele büyümek zorundayız. Türkiye datası Türkiye'de kalsın derken Türkiye'nin desteğine, kamu güçlerinin desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Hissedarlar bize olumlu gözle ve pozitif bakıyor"

Kaan Terzioğlu, şirketin TL bazındaki piyasa değerinin azalması ve yatırımcının pazarla ilgili kaygılarının olup olmadığının sorulması üzerine, "Bir değerin farklı birimler açısından farklı sonuçları var. Benim baktığım değer şu; 'Bir şirketin EBITDA mantığı artıyor mu?' Biz şu anda orada 4'lerden 6'lara gelmiş durumdayız. Bu arada şirket değerlerine bakarken şunları da unutmayalım; bir şirketin ödediği temettü, kurum değeri içerisindedir ancak hisse değerinde gözükmeyebilir. Spektrum için ödediğimiz 8 milyara yakın değeri de düşünmek lazım. Hissedarların bize olumlu gözle ve pozitif baktığına inanıyorum." yanıtını verdi.

Şirketin nasıl data işlemeyeceği sorusuna Terzioğlu, data işlemekten kastının; datayı alıp müzik, TV haline getirmek olduğunu, Ahmet'in datasını alıp Mehmet'e satmaktan bahsetmediğini vurguladı.

Terzioğlu, "Datayı anlamlı bir hizmet haline getirmekten bahsediyorum. Yoksa verilerin nasıl işleneceğine dair, kurallar, kanunlar, evrensel kanunlar çok belli. Bunun dışına çıkmak diye bir şey söz konusu olamaz ve olmamalı. Ama benim datadan kastım bir bağlantı hizmeti satmak ve herhangi bir insanın dijital hizmetinin aracısı olmakla o dijital hizmeti kendinizin geliştirmesi ile ilgili bir şey. Datayı dijital hizmet formatına getirmekten bahsediyorum. Buradaki kişisel dataların işlenmesiyle alakalı bir yorum yapmak istemedim. Orada kurallar bellidir. O kurallara uyacağı garanti tek kurum ve kurumlar bizim gibi telekom şirketleridir." şeklinde konuştu.

"Fiber altyapıyı el birliğiyle yapmak zorundayız"

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Global Tower gibi halka arzlar gündeme gelebilir mi?" sorusuna, "Bizim bilançomuz için yer alan ama hissedarlarımız için doğru değerlere erişmediğini düşündüğümüz bazı varlıklarımız var. Burada fiber altyapı şirketimiz de var finansman şirketimiz de var. Farklı opsiyonları düşünerek uygulayacağımız konular. Kule şirketimiz faal ve her an değeri artırabilecek bir şirketimiz, bu süreçte en hazır varlığımız kule şirketimiz." yanıtı verdi.

Türkiye'de fiber altyapının son durumuna da değinen Terzioğlu, "Türkiye'de mobil altyapı çok hızlı. 1 gigabit hıza ulaşmış durumdayız. Dünyada 6 ülke var bu hıza ulaşmış durumda. Sabit tarafta ise 10 gigabit hıza ulaşmış dünyada tekiz. Bunun yaygınlaşması için yıllardır ortak platform oluşturulması konusunda sürekli konuşuyorum. Oldukça yol aldık. Bundan sonraki aşama, yeni yatırımları beraber yapabilmek. İnanıyorum ki akıl tutulmasından vazgeçeceğiz, 25 yıl kaybetti Türkiye, bir 25 yıl daha kaybetme lüksümüz yok. Bir an önce fiber altyapıyı el birliğiyle yapmak zorundayız. Gereksiz yere yatırım yapmayalım, ortak yapalım. rekabeti altyapıya ulaşmada değil, hizmet kalitesinde yapalım. Kamu kuruluşlarıyla görüşmelerimiz de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, mobil ödemeler ile ilgili olarak BİP ile, para gönderebildiğini belirterek, 100 bin müşterilerin Paycell kart ile buluşarak alışveriş yapabildiğini söyledi.

Dijital hizmetlerin payına da değinen Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Bizim gelirlerimizin yüzde 80'den fazlası data ve dijital servislerden. İşimizin de büyüyen kısmı bu. Ses ve SMS gelirleri yüzde 20'nin altına indi. Biz yeni bir şeyi icat etmiyoruz. Zaten dijital şirketlerin ne kadar hızlı ilerlediği bilinen bir gerçek. Büyüme potansiyeli orada, biz de yatırıma devam edeceğiz. Yaptığımız yatırımların yüzde 98'i data ile alakalı. Operasyonel giderlerimizin yüzde 98'i data. Müşterilerin de tüketiminin yüzde 98'i data."

"Ayda 300 bin cihaz satıyoruz"

Kaan Terzioğlu, üç yıllık projeksiyon yatırımın değerine ilişkin olarak, "Üç sene içinde ciromuzun yüzde 21-23'ünü yatırımda kullandık. Önümüzdeki dönemde ciromuzun yüzde 18'ini yatırımda kullanacağız. Bu yatırımlar çok önemli bir kısmı Türkiye'de bir kısmı da yurt dışında olacak. Önümüzdeki 3 yılda 13 milyar liralık ilave yatırımı varsaymış durumdayız. Bu ciroda da karlılık rakamlarında da öngörülmüş ve nakit olacak. Sorun görmüyoruz." bilgilerini paylaştı.

Tekrar cihaz üretimi yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine Terzioğlu, ayda 300 bin cihaz sattıklarını, bunun yüzde 20'sinin yerli olduğunu bildirdi.

Terzioğlu, "Eskiden T serisi yapıyorduk, ileride de yeniden yapabiliriz. Bizim stratejimiz pazardaki boşlukları doldurmaktır. Eğer önümüzdeki dönemde görürseniz, bunlar yeni boşlukları doldurmaya yönelik tasarımlar. Bu üretim yurt dışında da olabilir, Türkiye'de de olabilir." dedi.

"(Yerli otomobil) Suni zeka tarafında olacağız"

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, yerli otomobil çalışmalarındaki son duruma ilişkin, "Sağlık sektöründe de altyapı ve hizmet sağlayıcısıyız ama apandisit ameliyatı yapmıyoruz. Bizim vazifemiz bu teknolojilerde yazılım, suni zeka ve enerji depolama alanında ve pil teknolojilerinden yararlanılması ile ilgili çalışmaların içindeyiz. Bundan sonra da şirket kurulumu ile beraber yola devam edeceğiz. Pil üretiminde de şöyle var olacağız. İki üç değişik komponenti var bunun. Biri fiilen pil diğer de batarya içinde yaklaşık bin 500 parça var. Pilin kendisinden ziyade yönetimi de söz konusu. Pilin yönetimi de önemli. Hangisinin aktive olup hangisinin boşladığını yönetmekle alakalı. Biz suni zeka tarafında olacağız." ifadelerini kullandı.

Milli güvenlik ve savunma sanayisi bağlamında herhangi bir rollerinin olup olmayacağına ilişkin, Terzioğlu, cihaz stratejilerini sürekli değerlendirdikleri ve yeniledikleri bir yapıda olduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayisi, aslında her zaman olduğu gibi en ileri teknolojiyle şekillendirilmiş bir sektör. Burada kullanılan birçok teknoloji aslında bizim içinde olduğumuz sektörümüzle de alakalı. Savaşları drone'lar yapıyor artık. Güvenlik teknolojileri de dahil, içinde bulunduğumuz teknolojilerin yansımaları network, analitik ve sensörlerin olduğu her yerde olmak zorundayız. Bugün networkün olmadığı yer neredeyse imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi politikalarına da değinen Terzioğlu, Türkiye'nin vergi yapılandırılması ile teknolojinin gerçekleri arasında uçurum olduğunu ancak son çıkan yasayla basitleştirme gerçekleştiğini söyledi.

Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan bir sürü ihtilaf vardı. Ses, data, dijital servis ayrımıyla alakalı. Bunun da çözümlenmesi için fırsat oldu. Sektör için olumlu ve fırsat oldu. Bundan sonra da önümüzü dijital servisler konusunda berraklaştıran bir gelişme olarak görüyorum. Türkiye'de ekonomik gelişmenin doğru vergilendirmeyle olacağını düşünüyorum. Vergi yükü arttı ve bilinçli olunmalı.

Kurumsal çözümlerimizin ana odağından KOBİ var. KOBİ'lerin üstün iletişim ve bilişim teknolojilerine daha az masrafla ulaşmalarını yönelik çözümlerimiz mevcut. Bir KOBİ'nin muhasebe faturalama arşivleme e-mail hizmetlerini bizim platformumuzdan alması mümkün."

"Yatırım için yeni bir ülkeye gitmeyeceğiz"

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, Sanayi 4.0'ın insanların hayatında kariyer anlamında çok önemli etkileri olduğunu vurgulayarak, şirket çalışanlarını sistematik olarak eğitimler vasıtasıyla taze bilgilerle donattıklarını söyledi.

Sektörün eğitime önem vermesi gerektiğine dikkati çeken Terzioğlu, "Artık hayatımızda öyle teknolojiler geliyor ki, insanların yerini teknolojiler almayacak ama insanlar başarılı olmak için kendilerini teknolojiyle geliştirmek zorunda kalacak. Öyle ortamdayız ki, normal bir insanın her şeyi yapmaya görmeye dinlemeye zamanı yetmiyor. Suni zeka lazım. Suni zekayı kullanırken 10 sene sonra hayatımıza girecek diye düşünüyoruz. Hayır, şu an hayatımızda. Yapılan şey insanüstü bir şey." diye konuştu.

Terzioğlu, Kazakistan ve Moldova sonrası, gündemlerinde yeni satın almalara ilişkin yeni bir yatırım planı olmadığını belirterek, yatırım için yeni bir ülkeye gitmeyeceklerini, var oldukları ülkelerde yatırıma devam edeceklerini bildirdi.