Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: "Evde hayat var' dedik, ne gerekiyorsa yaptık"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, koronavirüs günlerinde devam eden evde eğitim ve evde iş hayatı için verdikleri destekleri sürdürdüklerin belirterek, "Bizlerin sağlığı için büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla kendilerine ek data ve konuşma hediye edeceğiz. Sağlık sektöründe görevli Turkcelllilerin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlamak için çalışmalarımıza başladık." açıklamasında bulundu.

Erkan AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de devam eden Koronavirüs günlerinde, Turkcell olarak yaptıkları çalışmalar ve verdikleri desteklere ilişkin bilgi verdi.

Dünyanın en güçlü altyapılarından birini bugünler için kurduklarını belirten Erkan, evde eğitimi, evde iş hayatını kesintisiz devam ettirecek teknolojilerinin şu an devrede olduğunu, ekosistemi desteklediklerini, bu sayede de gönül rahatlığıyla "Evde hayat var." diyebildiklerini söyledi.

Erkan, dünyanın bu zor günleri birlik halinde olmakla aşacağına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün zengini fakiri, güçlüsü güçsüzü tüm ülkeler büyük bir sınavdan geçiyor. Covid-19 salgını ile tek başına kimsenin mücadele etme imkanı yok. Bu bireysel değil, topyekün bir mücadele ve ancak bir araya gelerek bu virüsle savaşabiliriz. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde yeni tip koronavirüsüne karşı alınan etkin ve yerinde önlemler sayesinde virüsü olabildiğince uzun süre ülkemizden uzak tutmayı başardık.

Hala global bir soruna karşı ulusal bir mücadele veriyoruz, bunu da devletimizin ve halkımızın birlikte mücadelesi ile yapıyoruz. Bu noktadan sonra da ancak elbirliği ile bu işin üstesinden gelebiliriz. Dünya ancak birlik olursa bu günleri aşabilir. Covid-19'un hepimiz için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Tarihi artık Covid-19 öncesi ve sonrası diye tanımlayacağız uzun bir süre. Bugün şunu çok net anladık ki, global dünyanın sorunları da global oluyor. Bir yerde yaşanan sorunları artık görmezden gelemeyiz, çünkü o sorunlar bir bumerang gibi dönüp dolaşıp herkesi etkiliyor. Bu salgın aslında bunun ne kadar hızlı ve etkili olabileceğini gösterdi. "

Bu günlerde görülen yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yakın gelecekte daha da artacağını ve her alana yayılacağını dile getiren Erkan, gelecekte ortaya çıkacak sorunları büyümeden çözme konusunda yeni deneyimlerin ortaya çıkacağını anlattı.

- "Turkcell olarak bu altyapıyı bugünler için kurduk"

Türkiye'de her gün milyonlarca kişinin tüm ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan gerçekleştirdiğine dikkati çeken Erkan, dijitalleşmenin öneminin daha net ortaya çıktığını aktardı.

Erkan, Turkcell'in sabit ve mobil altyapısı, veri merkezleri ve dijital servisleriyle hem bireylerin hem de kurumlarımızın yanında olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Bugün mobilde dünyanın en güçlü altyapılarından birisine sahibiz. Fiberde yaklaşık 1,5 milyon haneye ışık hızında internet sunuyoruz. Biz bu altyapıyı bugünler için kurduk. Şebekemizdeki toplam internet trafiğinde yüzde 30'luk bir artış söz konusu. Hatta sabit şebekemizde bazı saatlerde yüzde 80'lik artış olduğunu görüyoruz. Mobil şebekede taşıdığımız günlük data miktarı 500 terabaytı geçti.

Ayrıca Türkiye'de ilk olan ve mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet sağlayan dijital ev çözümümüz Superbox'ın internet trafiğinde ise bazı saatlerde yüzde 67'lik artış bulunuyor. Turkcell kullanan müşterilerimizin içi rahat olsun güçlü altyapımız ve 7/24 esasına uygun olarak çalışan ekiplerimizle ihtiyaçları olan tüm iletişimi onlara kesintisiz bir şekilde hızlı olarak sağlıyor ve sağlamaya devam edeceğiz."

- "Evde kalmak önemli, ancak evde hayatı devam ettirmek de önemli"

Murat Erkan, ekonomik olarak Türkiye'nin bu süreçten başarıyla çıkacağını dile getirerek, sadece kendilerini düşünmeyip, Türkiye'nin Turkcell'i olarak ekosistemi desteklemeye özen gösterdiklerini anlattı.

Bu günlerin, şirketlerin, sağlık çalışanlarının, öğretmen ve öğrencilerin, başta yaşlılar olmak üzere tüm vatandaşların yanında olarak aşılacağına işaret eden Erkan, şu bilgileri verdi:

"Evde kalmak önemli, ancak evde hayatı devam ettirmek de önemli. Biz hayatı devam ettirmek adına çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz. Turkcell olarak evde hayatı kolaylaştırmak, verimli ve keyifli hale getirmek adına aldığımız önlemlerden biri, öğrenciye öğretmene ek kota uygulaması. Milli Eğitim Bakanlığımızın uzaktan eğitim uygulamasını duyurmasını takiben Turkcell olarak EBA altyapısından yararlanacak öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımı için aylık internet kotasını ikiye katlayarak 6 GB'a çıkardık.

Sabit internet kullanan müşterilerimizin EBA altyapısına doğru yaptıkları bağlantı hızlarını ise hem indirme hem de yükleme tarafında 100 Mbit'e yükselterek kesintisiz eğitim için gerekli altyapıyı sunmaya başladık. Yine TV+ platformumuzdan velilerimiz ve öğrencilerimizin EBA kanallarına erişebilmeleri amacıyla gerekli altyapıyı hazırlayarak ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı kanallar açtık ve bu kanalların hem televizyon hem de mobil cihazlardaki TV+ uygulaması üzerinden izlenebilmesini sağladık."

Ayrıca TV+ uygulaması üzerinden EBA kanallarında erişecek tüm müşterilere 10GB ek internet paketi tanımladıklarını bildiren Erkan, tüm bunları yaparken altyapı tarafında da EBA web sitesine olan erişim kapasitesini 2 katına yükselttiklerini aktardı.

Erkan, EBA web sitesinde yer alan eğitim videolarını sunucularında barındıran 3. parti tedarikçiye doğru olan ara bağlantı kapasitesini ise 5 katına çıkardıklarını dile getirdi.

- "Olağanüstü şartlarda sadece bireylerin değil, kurumların da yanındayız"

Murat Erkan, bu olağanüstü şartlarda sadece bireylerin değil, kurumların da yanında olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin de içinde olduğu 1600'den fazla kurumsal müşteriye veri merkezini uzaktan yönetme imkanı sunduklarına işaret eden Erkan, "Bu sayede şirketler 7-24 kesintisiz hizmet alarak iş sürekliliğini sağlıyor, mekandan bağımsız olarak sistemlerine erişerek çalışmalarını evden de sürdürüyor. Aynı zamanda olağan dışı durumlarda alanında uzman Turkcell mühendisleri tarafından uzaktan destek verilerek saniyeler içerisinde sorunlar çözülüyor." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin yanı sıra çalışanlarının sağlığına verdikleri önemin de altını çizen Erkan, bunun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Erkan, 13 Mart Cuma gününden bu yana 5 bin kişiyi aşan, ekosistemle 8 bine yaklaşan çalışanlarına, Türkiye'nin en geniş katılımlı evden mobil çalışmasını gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm çalışanlarımız Turkcell şebekesi üzerinden işlerini kesintisiz olarak, tıpkı ofislerindeymişçesine evlerinden sürdürüyor. Sadece Türkiye'de değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belarus ve Ukrayna'daki iştiraklerimizde görev alan çalışanlarımız da işlerini evlerinden yürütüyor. Yine çağrı merkezimizde görev yapan çalışanlarımıza da gerekli olan tüm teknik donanımı sağlayarak evlerinden hizmet vermesini sağladık.

Şüphesiz müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmak için gerek şebeke tarafında gerekse evlerinde internet kullanan müşterilerimizi hizmet vermek üzere sahada görev yapan fedakar arkadaşlarımız da bulunuyor. Onlar da gelişmelere göre doktorlarımız tarafından an be an bilgilendiriliyor. Bakanlığımızın belirttiği her türlü korunma tedbirleri şirketimiz tarafından alınarak görevlerini sürdürüyorlar."

- "AVM'lerde yer alan tüm Turkcell mağazalarımızı kapattık"

Turkcell Genel Müdürü Erkan, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ek olarak AVM'lerde yer alan tüm Turkcell mağazalarımızı kapattıklarını dile getirdi.

AVM mağazalarının dışındaki mağazaların ise müşterilerin acil ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen tüm önlemleri alınmış bir şekilde pazartesi - cumartesi günleri saat 12.00 - 18.00 arasında hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Erkan, şu bilgileri verdi.

"Bununla birlikte müşterilerimizin işlerini evlerinden de yapmalarına destek vermek amacıyla Dijital Operatör ve www.turkcell.com.tr uygulamamız ve çağrı merkezlerimiz üzerinden kesintisiz hizmet sunuyoruz. Ayrıca Turkcell müşterilerimizin telefonlarındaki şebeke yazısını 'EvdeHayatVar' şeklinde değiştirerek virüsle mücadeledeki en önemli unsurlardan biri olan evde kalma konusuna destek veriyoruz. Bu süreçte sosyal medya hesaplarımızdan müşterilerimize sürekli bilgilendirme yaparak güncel durumla ilgili onların hayatını kolaylaştıracak bilgileri paylaşıyoruz."

- "Sağlık çalışanlarımıza 5GB ve 500 dakika konuşma paketi tanımlayacağız"

Murat Erkan, sağlık çalışanlarına özel uygulamaları kapsamında, halk sağlığı için büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla kendilerine ek data ve konuşma hediye edeceklerini bildirdi.

Bu kapsamda sağlık sektöründe görevli Turkcell'lilerin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlamak için çalışmalara başladıklarını duyuran Erkan, şöyle devam etti:

"Devletimizin aldığı önlemlere destek vermek amacıyla yurt dışında olan müşterilerimizin dünyanın her yerinden Dışişleri Bakanlığımızın 7/24 hizmet verdiği Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yapacakları aramaları ücretsiz hale getirdik. Ayrıca dijital servislerimiz ile hangi operatörün hattını kullanırsa kullansın evden çalışmaya devam eden tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz.

Evlerinde bulunanlar Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden yakınlarıyla mesajlaşıp, görüntülü olarak görüşürken, evden çalışmak durumunda olanlar da toplantılarını 10 kişiye kadar görüntülü konferans imkanı sunan BiP üzerinden yapabiliyor."

Murat Erkan, TV ve film izlemek isteyenler için TV+'ın, müzikseverler için fizy'nin, evlerinde geçirdikleri zamanda gazete ve dergi okumak isteyenler için Dergilik'in yanı sıra, Yaani arama motoru ve paraya veya kredi kartına dokunmadan tüm ödemelerin güvenli şekilde gerçekleştirilebildiği Paycell uygulamalarının da tüm operatör kullanıcılarına hizmet verdiğini anımsattı.

Kaynak: AA