HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Birleşmiş Milletler'e BiP'ten bağlandı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kurumsal sürdürülebilirlik girişimi Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 20'nci yıldönümü sebebiyle düzenlenen özel röportaja, Türkiye'nin yerli ve milli iletişim platformu BiP'in geliştirmekte olduğu konferans özelliğiyle katıldı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Birleşmiş Milletler'e BiP'ten bağlandı
15.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:52

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kurumsal sürdürülebilirlik girişimi Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 20'nci yıldönümü sebebiyle düzenlenen özel röportaja, Türkiye'nin yerli ve milli iletişim platformu BiP'in geliştirmekte olduğu konferans özelliğiyle katıldı.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell'in ilk imzacıları arasında yer aldığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 20'nci yıldönümü kapsamında haziran ayında ABD'nin New York kentinde düzenlenmesi planlanan etkinlikler, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

BM, iptal edilen etkinlik yerine imzacı kamu kuruluşları, şirketler ve STK'ların yöneticileriyle akademisyenlerin katılacağı bir online röportaj etkinliği organize etme kararı aldı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BiP'in geliştirmeleri devam eden konferans özelliğinin kullanıldığı röportajda, Turkcell olarak imzacısı oldukları Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesini şirketin politikalarına ve stratejilerine nasıl adapte ettiklerini aktarırken, Turkcell'in sürdürülebilirlik konusundaki gelecek hedeflerini anlattı.

Erkan röportajda ayrıca, GSMA Yönetim Kurulu'nda yer alan Türkiye'den tek temsilci olarak, sektör adına ülkede yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler de paylaştı.

"Sürdürülebilirlik her zaman önceliğimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Erkan, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan CFO Görev Gücü (CFO Taskforce) inisiyatifinin kurucu üyelerinden biri olduğunu belirterek, "Sürdürülebilirlik Turkcell'in her zaman öncelikli iş stratejileri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin ilk günden bu yana paydaşı olduklarını aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Teknolojinin gücüyle toplumsal fayda yaratma hedefimiz doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. Mağazalarımızda başlattığımız elektronik atık seferberliği ile bir yandan daha yeşil bir çevreye katkıda bulunurken diğer yandan da buradan elde edilen gelirle çocuklarımızın eğitimine katkı sağlıyoruz.

Geleceği Yazan Kadınlar projemiz ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlarken, engellilere yönelik hayata geçirdiğimiz İçimdeki Hazine, Engel Tanımayanlar, Sesli Betimleme, Hayal Ortağım ve İşaret Dilim gibi çalışmalarımızla da fırsat eşitliği sunuyoruz. Tüm bunların yanı sıra 2030 yılına kadar elektrik tüketimimizi tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz."

BiP'in konferans özelliğini Kovid-19 döneminde evlerde vakit geçiren kullanıcıların iş toplantılarını yapmak, aileleri ile özlem gidermek gibi ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdiklerini vurgulayan Erkan, "BiP Konferans özelliğini Birleşmiş Milletler gibi bir kuruluş üzerinden uluslararası arenaya bir kez daha tanıtıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen BiP uygulamasının kullanıcı sayısı bugün dünya çapında 45 milyona ulaşmış durumda. BiP rakiplerinden önce sunduğu özellikler ile global pazarda da fark yaratmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Ekonomi
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Ekonomi
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Ekonomi
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi Ekonomi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Ersin Korkut Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Birleşmiş Milletler'e BiP'ten bağlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 13:34:20. #1.14#
title