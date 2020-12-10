Mesajlaşmada anlık çeviri özelliği; 100'den fazla dil kullanılabiliyor
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Mesajlaşmada anlık çeviri özelliği; 100'den fazla dil kullanılabiliyor

10.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:02
Mesajlaşmada anlık çeviri özelliği; 100'den fazla dil kullanılabiliyor

Mesajlaşma uygulaması BiP'in anlık çeviri özelliğinin yaygınlaştığı duyuruldu.

Mesajlaşma uygulaması BiP'in anlık çeviri özelliğinin yaygınlaştığı duyuruldu. Çeviri özelliğiyle, kullanıcıların 100'den fazla dilde iletişim kurabilmesinin sağlandığı bildirildi.

BiP'in dünyanın her ülkesinde kullanıcısı olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "BiP uygulamamız ile para gönderme, bas-konuş ve kaybolan mesajlar gibi pek çok özelliği küresel rakiplerden önce kullanıcılarımıza sunduk. Global Mobile Awards ödüllerinde 'En Yenilikçi Mobil Uygulama' ödülünü almamızı sağlayan 'Anlık Çeviri' özelliği sayesinde milyonlarca kişi hiç bilmedikleri dillerde konuşan farklı insanlarla rahatlıkla iletişim kurabiliyor. Bu özellik sayesinde mesajı yazan kişi kendi dilinde yazıyor, okuyan kişi kendi dilinde okuyor. Küresel rekabette bizi daha ileri taşıyacak yenilikçi uygulamalarla iletişimde sınırları kaldırmaya, duvarları yıkmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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