Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Sezgin, En Yenilikçi 50 İsim Arasında

Global Telecoms Business (GTB) dergisi tarafından hazırlanan "50 Innovators to Watch (Yenilikçi 50 İsim)" listesine Türkiye'den dahil olan tek isim Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin oldu.



Turkcell açıklamasına göre, GTB dergisi, yeni teknolojiler ve yenilikçi stratejiler geliştiren 50 yöneticiyi belirledi.



Derginin 151. sayı için hazırladığı "Yenilikçi 50 İsim" listesinde Amazon, Apple, Ericsson, Facebook, Google ve IBM gibi küresel teknoloji devlerinden isimler yer alırken, Türkiye'den sadece Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin listeye girdi.





Listeye, bilgi ve iletişim sektöründe şirketlerin öncü rol oynamasına yardımcı olan, inovatif hamlelere imza atan yöneticiler seçiliyor. Turkcell'de şebeke teknolojilerinden sorumlu olan Sezgin, yönetimindeki network ekibiyle birlikte Turkcell'in kesintisiz ve hızlı erişimi için hayata geçirdiği inovatif projelerle listeye girdi.



Dünyanın en güçlü 4,5G altyapılarından birini Türkiye'nin 81 ilinde devreye alan Turkcell'in bu başarısında, Gediz Sezgin ve yönetimindeki şebeke teknolojileri ekibinin önemli rolü bulunuyor. Turkcell adına yönettiği projelerle fark yaratan Sezgin, Türkiye'de ilklere imza atılmasında da önemli paya sahip.



Sezgin ve yönetimindeki ekip, "Yenilikçi 50 İsim" listesine girmesinde büyük rolü olan yenilikçi çalışmalarını şimdi Turkcell 5G teknolojisi için de sürdürüyor.