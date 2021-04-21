Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki uzman ihtiyacına Turkcell'den eğitim desteği
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Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki uzman ihtiyacına Turkcell'den eğitim desteği

Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki uzman ihtiyacına Turkcell'den eğitim desteği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkcell, dijitalleşmeyle birlikte artan siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik başlattığı siber güvenlik eğitim programını tüm hızıyla sürdürdüğünü duyurdu.

Turkcell, dijitalleşmeyle birlikte artan siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik başlattığı siber güvenlik eğitim programını tüm hızıyla sürdürdüğünü duyurdu.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Cyber Camp 2021'e, GNÇYTNK'e başvuran ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen gençler katılıyor. Çevrimiçi olarak 8 Mayıs'a kadar sürecek olan eğitimler sonunda başarılı olanlar Turkcell'de siber güvenlik uzmanı olarak görev yapmaya hak kazanacak. Turkcell'in Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak hayata geçirdiği Cyber Camp eğitim programının 6'ncısı başladı. Bu yıl 3 bini aşkın gencin başvurduğu ve çevrimiçi olarak düzenlenecek program, 8 Mayıs'a kadar devam edecek. Turkcell'in yeni nesil işe alım programı GNÇYTNK kapsamında yürütülen Cyber Camp 2021 ile Türkiye'ye yeni siber güvenlik uzmanları kazandırılması amaçlanıyor. 10 gün sürecek programda katılımcılar, siber güvenlik alanında uzman isimlerden toplamda 60 saatlik online eğitim alacak.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞINA İNANIYORUZ"

Cyber Camp ile sadece Turkcell'e değil Türkiye'ye yeni siber güvenlik uzmanları kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, "Turkcell olarak ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla sadece teknolojiye yatırım yapmıyoruz. Aynı zamanda düzenlediğimiz eğitim programlarıyla ülkemizin yarınları olan gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Dijitalleşmeye bağlı olarak tüm dünyada siber güvenlik uzmanlarının öneminin daha da arttığını görüyoruz. Bu alanda yetişmiş uzman ihtiyacını karşılamaya yönelik hayata geçirdiğimiz programımıza gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgi ülkemiz adına bizi oldukça mutlu etti. Küresel rekabetin giderek dijital alana kaydığı günümüzde bu program ile yetişecek uzmanların bu alanda da Türkiye'nin gücüne güç katacağına inanıyoruz. Aynı zamanda bu programda üstün başarı gösteren gençlerimiz Turkcell'de çalışma fırsatı yakalayarak, sunduğumuz çevik ve esnek çalışma ortamında sürekli kendilerini geliştirebilecek. Cyber Camp'in yanı sıra hayata geçireceğimiz yeni eğitim programlarıyla da Türkiye'nin teknoloji alanında ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Cyber Camp kapsamında katılımcılar sektörde siber güvenlik alanındaki lider isimlerle buluşarak kariyer sohbetleri yapabilecek ve uzmanlardan mentorluk eğitimi de alacak.

Cyber Camp 2021 Eğitim İçeriği ise şöyle:

"Bilgi Güvenliğine Giriş, Ağ Trafik Analizi & Ağ Güvenliği, Temel Kriptoloji, Güncel Kimlik ve Erişim, Yönetimi Gelişmeleri, Web Servis Güvenliği Yönetimi, Web Uygulama Güvenliği ve Web Sızma Teknikleri, Ağ Sızma Testi & Sızma Testi Lab Çalışmaları, SOC İzleme ve Olay Müdahalesi, Siber Tehdit İstihbaratı ve Zararlı Yazılım Analizi, Windows Forensics, SIEM Yönetimi."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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