Turkcell, Gameventure projesi ile kendi oyununuzu kendiniz yaratabileceksiniz

Turkcell, Türkiye'deki oyun pazarının gelişimini sağlamak amacıyla Gameventure projesini hayata geçirdi. Program kapsamında bulunan yerli oyun yazılımcılarına büyük destek sağlanacak! Turkcell Gameventure: Geleceği Yazanlar projesine dair merak edilen soruların yanıtlarını ve Turkcell Gameventure başvuru detaylarını sizler için derledik.

Türkiye'de en çok kullanılan operatörlerden olan Turkcell, Gameventure projesi ile ülkemizin global çaptaki oyun pazarından daha fazla pay almasını sağlıyor. Program kapsamında bünyesinde bulunan yerli yazılımcılara maddi destek ve eğitim desteği sağlayacak.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Gameventure projesinin Türkiye ekonomisine ve genç girişimcilere katkıda bulunacağını ifade ederken, proje için büyük heyecan duyduklarını da dile getirmişti.

GAMEVENTURE PROJESİ HAKKINDA

Turkcell Geleceği Yazanlar,Gameventure projesi için Arıkovanı ve Game Factory ile birlikte yerli oyun yazımcılarına ulaşarak Türkiye'nin uluslararası oyun pazarında adından söz ettirmesine olanak sağlayacak.

1. EĞİTİM FAZI

Türkiye'nin en büyük yazılım topluluğu Geleceği Yazanlar'da eğitimleri alarak, oyun dünyasının geleceğini kodlamaya başla!

Dünya'nın en gelişmiş ve en yaygın kullanılan oyun motoru Unity ile C# programlama dilini adım adım öğren. Eğitimleri tamamladıktan sonra çoklu platformlarda çalışabilecek 2D oyunlarını hayata geçir.

4 modülden oluşan eğitimde programlamanın temellerinden başlayarak ilk oyununu geliştirebilecek seviyeye gel ve sertifikanı al. 16 saatlik eğitimin ardından 2D oyunlar tasarlamak için hazırsın. Üstelik Bonus modülü de alarak oyunların ilgili cihazlarda nasıl çalıştığını ve reklam entegrasyonunun nasıl yapıldığını öğrenmek senin elinde. Hızlandırıcı faza geçmeden önce Unity 101 sertifikanı almalısın. İlgili eğitime buradan ulaşabilirsin.

2. HIZLANDIRICI FAZ

Artık kendi oyununu üretebilecek teknik bilgiye sahip olduğuna göre, oyun kuluçka merkezi Game Factory'nin sunduğu desteklerden faydalanmaya hazırsın.

Game Factory kanalları içerisinde danışman ve mentorlardan birebir destek alarak tüm etkinliklere katılma ve diğer deneyimli ekiplerle tanışma fırsatı yakala.

3. FONLAMA

Oyunun hazır hale geldiğinde kaynak yaratmakta güçlük çekeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Türkiye'nin kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, bu aşamada yardımına koşarak ihtiyaç duyduğun maddi kaynağı yaratmana destek olacak.

Projen fonlamaya hazır hale geldiğinde Arıkovanı'nın deneyimli ekibiyle birlikte lansmanını yap ve oyununu daha geniş kitlelere yayabilmek için destek topla.

Oyunun insanların ilgisini çekti ve Arıkovanı'nda topladığın desteklerle hedefine ulaştın. Kendini kanıtladığına göre oyununu yayınlamaya ve milyonlara ulaşmaya hazırsın. Artık, kendi oyununun kahramanısın.

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