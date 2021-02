Turkcell Game+ fiyatı, oyunları ve çıkış tarihi belli oldu

Turkcell Game Plus nedir, nasıl kullanılır ve ne zaman aktif olacak? Bu haberimizde Turkcell tarafından açıklanan Turkcell Game+ fiyatı, çıkış tarihi ve oyunları hakkında merak edilenleri derledik. Turkcel Game+ nedir? Turkcell Game+ fiyatı ne kadar, oyunları neler, çıkış tarihi ne zaman?

Nvidia, Turkcell işbirliği ile geliştirilen Turkcell Game+, GeForce Now olarak da biliniyor. 15 Şubat itibarıyla sunulan hizmet hakkında merak edilenleri derledik.

TURKCELL GAME+ NEDİR?

Turkcell Game+ genel olarak GeForce Now sistemine dayalı olan bulut tabanlı oyun akış hizmeti olarak tanımlayabileceğimiz bir oyun platformudur. Bu servis ile kullanıcılar her nerede olursa olsun istediği zamanda herhangi bir cihaz üzerinden internet bağlantısı ile gerçek zamanlı oyun oynayabilecekler.

Game Plus her ne kadar GeForce Now servisi olarak onun üzerinde çalışacak olsa bile Turkcell'in ve Nvidia'nın yaptığı sözleşmeler sayesinde Türkiye'ye özel sunuculardan oyun akışı desteği sunmakla beraber oyuncular yep yeni bir platformuda deneme imkanına erişebilecekler. Normalde GeForce Now'ın Türkiye'de herhangi bir altyapısı bulunmuyor. Fakat bu servise üye olanlar Türkiye'deki bu özel sunuculardan faydalanabilme olanağına erişmiş olacaklar.

TURKCELL GAME+ NASIL KULLANILIR?

Game Plus hizmetinden yararlanabilmek için GeForce Now'a giriş sırasında diğer servis sağlayıcılar listesinden Game+'ı seçmemiz gerekiyor. Öte yandan servsi şuan kullanıma hazır gele getirilmedi. Herkesten önce servise erişim ve bilgi istiyorsanız ön kayıt ile ilgili bilgi almanız gerekmekte.

Ön kayıt, sınırlı kapasite ile kullanıcılara açılacak olan GeForce Now Türkiye sunucularını Game+ ile deneyebilmek için dahil olunması gereken bir süreç. Bu süreçlerde yer alan oyuncular, sınırlı erişimden faydalanabilme imkanına sahip olacaklar.

Öte yandan ön kayıt süreci esnasında bir sıralama sistemi esas alınıyor ve bekleme listesindeki sıraya göre kayıt istekleri yönlendiriliyor. Bu nedenden dolayı ön kayıtta ne kadar hızlı davranırsanız, bir o kadar da şanslı olmuş olacaksınız. İstekler e-posta adresinize geleceği için e-postanızı yoklamayıda unutmayın.

TURKCELL GAME+ ÇIKIŞ TARİHİ: NE ZAMAN ÇIKACAK?



Turkcell Game+ Beta Çıkış Tarihi: 15 Şubat 2021

Turkcell Game+ Lansman Tarihi: 15 Mart 2021

TURKCELL GAME+ OYUNLARI NELER?

7 Days to Die

Amnesia: Rebirth

Among Us

Assassin's Creed Valhalla

Bright Memory

Bus Simulator 18

Cities: Skylines

Cyberpunk 2077

DayZ

Europa Universilas IV

Farming Simulator 19

Far Cry 5

Goat Simulator

Hearts of Iron IV

Immortals Fenyx Rising

Marvel's Avengers

Metro: 2033

Mount & Blade II: Bannerlord

MudRunner

No Man's Sky

PAYDAY 2

Rocket League

Sniper Elite 4

Tom Clancy's Ghost Recon

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

The Witcher III: Wild Hunt

Watch Dogs Legion

Wolfeinstein

TURKCELL GAME+ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Game Plus Beta tamamen bedava olarak kullanılabilecek.

Game Plus Premium fiyatı ise daha belli değil.

TURCELL GAME+ DESTEKLİ CİHAZLAR

Windows

Chromebook

macOS

Android

iOS

TURKELL GAME+ SUNUCULARI NEREDE?

Game+ sunucuları şuanlık İstanbul ve Ankara'da yer almakta. Ancak Turkcell ve Nvidia'nın asıl hedefi tüm bölgelere açılmak. Bu kapsamda ilk olarak büyük şehirlerden başlanacak.