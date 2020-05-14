Turkcell, Filiz uygulaması ile çiftçinin yanında Turkcell'in Filiz uygulaması, bu dönemde de çiftçilikle uğraşan veya organik tarıma ilgi duyan vatandaşların yanında olarak tarım konusunda onları bilgilendirmeye devam ediyor.

Turkcell'in Filiz uygulaması, bu dönemde de çiftçilikle uğraşan veya organik tarıma ilgi duyan vatandaşların yanında olarak tarım konusunda onları bilgilendirmeye devam ediyor.

Turkcell açıklamasına göre, şirketin dijital tarım uygulaması Filiz, toprağa yerleştirilen bir cihazdan ve telefona yüklenen mobil uygulamadan oluşuyor. Toprağa yerleştirilen cihaz, hava ve toprak koşullarını belirleyerek, kullanıcıyı mobil uygulama üzerinden bilgilendiriyor. Kullanıcı evinden çıkmadan hem karlılığını hem de verimliliğini artırıyor.

Tarlayla ilgili herhangi bir sorun olması halinde kullanıcı, online hizmet veren ziraat mühendisleri ile tarlanın fotoğraflarını paylaşıyor ve profesyonel destek alabiliyor. Kullanıcılara tarlaları hakkında anlık olarak bilgi veren Filiz, tarlanın ne zaman sulanacağı ve ilaçlanacağı gibi konularda da bilgilendirmede bulunuyor.

Açıklamaya göre, uygulama, hava durumunu anlık olarak takip ederek, sulama için doğru zamanı bulmayı sağlıyor. Bitkinin hastalık riskini de gösteren Filiz, ilaçlama konusunda da kullanıcıyı uyarıyor. Tarlanın ve bitkinin ihtiyaçlarını anlık olarak bilmek hem kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor hem de tarlanın verimliliğini artırıyor.

"Tüm üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, çiftçilerin güvenle üretim yapması için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli ürünümüz Filiz ile çiftçilerimizin yanında oluyor, teknolojimizle hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Tarlasının sulama ihtiyacını ve hastalık risklerini Filiz'den takip eden çiftçilerimiz sadece ihtiyaç anında evinden çıkıyor, bu sayede üretirken de güvende kalıyor. Emektar çiftçimizin daima güvende kalması için tarımda teknolojiyi kullanıyor, sürdürülebilir üretim için üreticimizle iş birliği yapıyoruz. Emeğini sofralara güvenle taşıyan tüm üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA