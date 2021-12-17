Turkcell ev-yaşam ürünlerinde portföyünü genişletti

Turkcell mağazalarının ev ve yaşam kategorisindeki ürünlerine, akıllı televizyon ve klimalar da eklendi. Şirketin aboneleri, Turkcell mağazalarında bulunan dijital kataloglardan seçilen ürünleri, avantajlı kampanyalar ve faturaya ek ödeme imkanıyla satın alabiliyor.

Müşterilerinin değişen alışveriş alışkanlıklarına bağlı talep ve ihtiyaçlarına çözümler sunan Turkcell, kapsamlı bir teknoloji marketine dönüştürdüğü bin 300 satış noktasındaki ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. Yapılan şirket açıklamasına göre Turkcell mağazaları, iletişim teknolojilerindeki liderliğinin yanı sıra geçen yıl ev ve yaşam kategorisindeki ürünleri de farklı avantajlarla satışa sunmuştu. Küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleriyle başlayan bu ürün portföyünü son olarak dayanıklı ev yaşam ürünlerinden akıllı televizyonlar ile klimalar da eklendi. Böylece Turkcell satış noktaları, alan büyüklüğünden bağımsız teknoloji mağazacılığı yaklaşımıyla küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, hobi ürünlerinden dijital oyunlara onlarca kategoride yüzlerce ürünü tüketiciyle buluşturuyor.

Kredi kartı kullanmadan faturaya ek ödeme kolaylığı

Mağazalarda bulunan canlı cihaz teşhirleri ve dijital kataloglar sayesinde müşterilerine ürünleri daha fazla deneyimleme kolaylığı sunan şirket, teknoloji marketleri arasında yükselişini sürdürüyor. Mağazalardaki dijital kataloglar üzerinden inceleyip beğendikleri akıllı televizyon ve klima ürünlerini tercih eden müşteriler, ürünleri Turkcell faturalarına yansıtma imkanıyla satın alabiliyor. Turkcell abonesi müşteriler, tüm ev yaşam ürünlerinde olduğu gibi akıllı televizyon ve klimaları da 36 aya varan vade seçenekleriyle mevcut faturalarına ekleterek yapabiliyor.

Ürün portföyünü artırmaya devam eden Turkcell mağazalarından satın alınan ürünlerin teslimat ve kurulumları, Turkcell güvencesiyle ilgili markaların yetkili servisleri tarafından yapılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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