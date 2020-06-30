Turkcell etkinliğinde "pandeminin dijital dönüşüme etkisi" tartışıldı
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Turkcell etkinliğinde "pandeminin dijital dönüşüme etkisi" tartışıldı

Turkcell, "Yeni Normalde Dijital Dönüşüm" konulu online seminerin (webinar) ev sahipliğini üstlenerek perakende, eğitim, bankacılık ve sanayi sektörlerinden şirketlerle bir araya geldi.

Turkcell etkinliğinde
30.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:36

Turkcell, "Yeni Normalde Dijital Dönüşüm" konulu online seminerin (webinar) ev sahipliğini üstlenerek perakende, eğitim, bankacılık ve sanayi sektörlerinden şirketlerle bir araya geldi.

Turkcell açıklamasına göre, etkinliğe, Turkcell Kurumsal Büyük Müşteriler Satış Direktörü Serdar Tarhan'ın yanı sıra şirketlerini Turkcell teknolojisiyle dijitalleştiren Civil Mağazacılık IT Müdürü Abdülaziz Akyol, Faydasıçok Holding Bilgi Teknolojiler Müdürü Fahri Şengül, Bilfen Şirketler Topluluğu Sistem ve Ağ Müdürü Muhammed Şahin ile Vakıf Leasing Bilgi İşlem Müdürü Mustafa Sarıtaş katıldı.

"Turkcell olarak sektörlerin dijitalleşmesine liderlik ediyoruz"

Açıklamada etkinlikte konuşmasına yer verilen Turkcell Kurumsal Büyük Müşteriler Direktörü Serdar Tarhan, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak sektörlerin dijitalleşmesine liderlik ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada şirketlerin acil olarak dijital dönüşümlerini tamamlamalarının gerekliliği ortaya çıktı. Yeni normal diye adlandırılan bu dönemde kısa sürede çok doğru projeler yapmak gerekiyor. Biz de bu süreleri tüm sektörlerden müşterilerimiz için kısaltmak için çalışıyoruz. Tüm sektörlerin dönüşümlerini Dijital İş Servisleri şirketimiz ile uçtan uca gerçekleştiriyoruz."

Turkcell'li şirketler yeni normalde hızla dijitalleşiyor

Bilfen Şirketler Topluluğu Sistem ve Ağ Müdürü Muhammed Şahin de pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte 27 bin 500 öğrenciye online eğitim verdiklerini belirterek, "4 bin 200 öğretmene de uzaktan online sisteme erişim, güvenlik ve yetki haklarının tanımlanması gibi konular karşımıza çıktı. Online eğitimlerin yanı sıra tüm süreçlerimizi de dijital olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Civil Mağazacılık IT Müdürü Abdülaziz Akyol ise "Kovid-19 sürecinde bilgi teknolojilerine özellikle güvenlik noktasında ciddi görevler düşüyor. Uzun vadede yapalım dediğimiz projelerimizi ön plana alarak dijital dönüşüm için planladığımız projelere öncelik verdiğimiz bir dönem yaşadık." ifadelerini kullandı.

Faydasıçok Holding Bilgi Teknolojiler Müdürü Fahri Şengül de holding olarak stratejik hedeflerinin, tüm faaliyetleri dijitalize ederek ezber bozmak ve veriyi tekrar kullanılabilir halde güvenle saklamak olduğunu dile getirdi.

Webinar katılımcılarından Vakıf Leasing Bilgi İşlem Müdürü Mustafa Sarıtaş ise hızla uzaktan çalışmayı nasıl aktive edebileceklerine odaklandıklarını ve hızlı bir şekilde Turkcell ile çalışarak iki hafta içinde uzaktan çalışmayı hazır hale getirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Manşet

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