Turkcell EMilli takımının seçmelerinde finale kalan isimler netlik kazandı
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Turkcell EMilli takımının seçmelerinde finale kalan isimler netlik kazandı

22.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:48
Turkcell EMilli takımının seçmelerinde finale kalan isimler netlik kazandı

2020-2021 sezonunda FIFA'nın organize edeceği eNations Cup'ta Ülkemizi temsil edecek isimlerinin netlik kazanacağı Turkcell eMilli Takım Seçmeleri sona erdi. 5 Mart'ta 8 isimin katılacağı FIFA 21 Dev Finali'nde isimler netlik kazandı.

Turkcell sponsorluğunda 5 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek olan FIFA 21 Dev Finali'nde yer alan isimler belli oldu.

TURKCELL EMİLLİ TAKIMINDA FİNALE KALAN İSİMLER

Turkcell eMilli Takım FIFA 21 ikinci eleme müsabakalarının sona ermesinden sonra dev final müsabakasında Ülkemizi temsil edecek isimler belli oldu. Seçme maçlarının ardından; Kaan Tüzün, Özberk Özdemir, Emre Kayır garantilerken, Turkcell eMilli Takım FIFA 21 ikinci seçme müsabakalarında Maruf Efe Okumuş, Yavuz Emre Yar ve Emirhan Erdem seçmeleri geçtiler.

Bunun yanı sıra geçen yılda Ülkemizi temsil eden isimler İsmail Can Yerinde ve Mert Altıntop direkt olarak FIFA 21 Büyük Final'de yer alacaklar. Toplamında 8 kişinin katılacağı Büyük Final'de müsabakaları geçen isimler Ülkemizi temsil etmek için seçilmiş olacaklar.

Büyük Final 5 Mart tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerin'de düzenlenecek. Bu Büyük Final'den sonra seçilen isimler Milli formamızı giymeye hak kazanacak ve eNations Cup grup elemelerine katılmaya hak kazanacak. Oyuncularımız turnuvada rakiplerini saf dışı etmeyi başarırsa Danimarka'da düzenlenecek olan finallere gitmeye hak kazanacak.

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