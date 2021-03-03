Turkcell eMilli Takım FIFA21 seçmelerinde büyük final heyecanı

Turkcell'in sponsoru olduğu seçmelerde eMilli takımımız için boy gösterecek 4 isim belli oluyor. 1 ay süren Turkcell eMilli takım seçmelerinde seçilen 4 oyuncu ay-yıldızlı formamızı temsil etmek için 5 Mart'ta büyük final de ülkemizi gururlandıracaklar. eMilli Takıma seçilen 4 isim, ülkemizi eNations Cup Elemelerinde temsil edecek.

TURKSPORU'nun en büyük destekçilerinden olan Turkcell'in marka sponsorluğunu yaptığı Futbol eMilli Takımı'nın 2021 kadrosunun sonuca ermesi için son zamanlardayız. Hem FIFA hem UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda boy gösterecek Türkiye eMilli takım'ının sonuç kazanacağı Turkcell eMilli Takım seçmelerinde FIFA oyunu için büyük final heyecanı yaşanacak. eNations Cup'ta ülkemizi temsil edecek kadrolar Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesislerinde gerçekleştirilecek.

30 gün gibi iyi bir mücadelenin ardından seçmeleri kazananlar Kaan Tüzün, Emirhan Erdem, Maruf Efe Okumuş, Özberk ÖZdemir, Emre Kayır, Yavuz Emre Var, İsmacil Can Yerinde ve Mert Altıntop oldu. Rivadaki final eşleşmeleri sonucu kazanan 4 isim eNations Cup ön elemelerinde mücade eden isimler olacak.

HEDEFİMİZ eNATİONS CUP VE e-EURO 2021 BİLETİ

PES ve FIFA takımlarının oluşturulmasıyla eMilli takım oyuncularımız ülkemizi avrupa arenasında temil etmeye başlayacaklar. Oyuncularımızı ilk olarak eEuro 2021 elemelerinde, bundan sonra eNations Cup elemelerinde başarılı olmaya çalışarak turnuvalara katılmak için mücadele edecekler. eEuro 2021 finalleri İngiltere ve eNations Cup finalleri de Danimarka'da gerçekleştirilecek.