Turkcell eMilli Takım FIFA 21 seçmeleri finalistleri belli oldu!
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Turkcell eMilli Takım FIFA 21 seçmeleri finalistleri belli oldu!

06.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:21
Turkcell eMilli Takım FIFA 21 seçmeleri finalistleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru Turkcell eMilli Takım FIFA 21 seçmelerini tamamlıyor, seçmelerin ardından 4 esporcu eMilli olmaya hak kazandı. eMilli takımlar sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile finalist oyuncuları kutlamayı ihmal etmedi!

eMilli Takım FIFA 21 seçmeleri büyük finali Twitch ve Youtube üzerinden canlı bir şekilde yayınlandı. Turkcell'in A Milli futbol takımından sonra dijital ortamda da milli takımımızı desteklemesi biz espor ve oyun severleri bir hayli heyecanlandırdı. Bakalım önümüzdeki zamanlarda eMilli takımımız ve oyuncularımız nasıl bir gelişme kat edecek.

Playerbros olarak her bir finaliste ve takımımıza gönülden başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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