Turkcell'e uluslararası arenada üç altın ödül
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Turkcell'e uluslararası arenada üç altın ödül

Turkcell'e uluslararası arenada üç altın ödül
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkcell, halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards'ta üç ödül birden kazandığını duyurdu.

Turkcell, halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards'ta üç ödül birden kazandığını duyurdu. Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında Turkcell; 'Dijital Bahar', 'Kadın Futbolu Ligi' projeleri ve 'İçimdeki Hazine' uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü.

Bu sene 30'uncusu düzenlenen IPRA Golden World Awards'ta Turkcell; mobil uygulama, proje ve sponsorluklarıyla altın ödüllerin sahibi oldu.

Yüzlerce projenin değerlendirildiği IPRA Golden World Awards'ta Turkcell, altyapısıyla huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknoloji ile hayata bağlanmasını sağlayan 'Dijital Bahar' projesi ile 'Etkinlik' kategorisinde ödülün sahibi oldu. Dünya Kadınlar Günü'nde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) ile imzaladığı anlaşmayla Kadın Futbol Milli Takımları ana sponsorluğunun yanına 'Kadın Futbol Ligi'nin isim sponsorluğunu ekleyerek bu alandaki desteğini büyüten Turkcell, 'Sponsorluk' kategorisinde de ödüle layık görüldü. Otizmli çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için hayata geçirdiği 'İçimdeki Hazine' uygulamasına entegre edilen yapay zeka tabanlı duygu öğrenme teknolojisi ile de Yeni Ürün Lansmanı kategorisinde birincilik elde ederek toplamda üç ödül kazanmış oldu.

"HAYATA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödülleri olan IPRA Golden World Awards'tan üç birincilikle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar konuya ilişkin açıklamasında, "Toplum yararına hayata geçirdiğimiz projelerin uluslararası alanda değer bularak böylesine saygın ödüllere layık görülmesi son derece büyük önem taşıyor. Aldığımız ödüller ayrıca bu alanda yaptığımız çalışmalarla ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve yeni projeler için bizleri motive eden itici bir güç oluşturuyor. Bugün eğitimden kültüre, sanattan spora değin hayatın birçok alanında kimseyi geride bırakmayan sosyal sorumluluk projelerimizle toplum için en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. 27 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin geleceğine değer katmak ve fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla sürdürdüğümüz projelerimiz ve sponsorluklarımızla teknolojimizi kullanarak hayatlara değer katmaya devam edeceğiz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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