Turkcell'e ING'den 50 milyon avroluk "Yeşil Kredi"
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Turkcell'e ING'den 50 milyon avroluk "Yeşil Kredi"

Turkcell ve yüzde 100 ING Türkiye iştiraki olan ING European Financial Services plc., gerçekleştirdikleri kredi anlaşmasıyla 5 yıl vadeli 50 milyon avro tutarında "Yeşil Kredi"ye imza attı.

11.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:18
Turkcell'e ING'den 50 milyon avroluk

Turkcell ve yüzde 100 ING Türkiye iştiraki olan ING European Financial Services plc., gerçekleştirdikleri kredi anlaşmasıyla 5 yıl vadeli 50 milyon avro tutarında "Yeşil Kredi"ye imza attı.

ING ve Turkcell'den yapılan ortak açıklamaya göre, Turkcell ve ING, Türkiye'de vadesinde tek seferde ödenecek bu krediyle en uzun ortalama vadeli kurumsal Yeşil Kredi finansmanına imza atan kurumlar oldu.

Turkcell, sürdürülebilirlik faaliyetlerini geçen yıl 3 yıl vadeli, 50 milyon avro tutarında "Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi" temin ederek finansman alanına da taşımıştı. ING Türkiye de geçen yıl uçtan uca sürdürülebilirlik yaklaşımı ile Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne imza atan Türkiye'den ilk 6 banka arasında yer almıştı.

Turkcell'in ING'den temin ettiği ve uluslararası kabul görmüş Yeşil Kredi Prensipleri dahilinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevreci dijital servisler ve yeşil binalar gibi alanlarda yapacağı yatırımlarda kullanacağı kredi, 5 yıllık vadesi sonunda tek seferde geri ödenecek.

"Sürdürülebilirlik perspektifinde finansman kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Turkcell'in sürdürülebilir finansman alanındaki işlemlerine tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl temin ettiğimiz 3 yıl vadeli Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi'den sonra bu yıl vadeyi daha da uzatarak çevreci yatırımlarımızın finansmanında kullanacağımız 5 yıl vadeli Yeşil Kredi sözleşmesi imzaladık. Bu anlamda ülkemizdeki en uzun ortalama vadeli kurumsal yeşil kredi finansmanını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kredi, aynı zamanda yıllık Euribor+yüzde 1,95 faiz maliyetiyle de ön plana çıkıyor. İş modellerimizi sürdürülebilirlik perspektifiyle geliştirirken, finansmanda da maliyetle birlikte sürdürülebilirliği odak noktamızda tutuyoruz. Bu alanda dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan CFO Görev Gücü (CFO Taskforce) kurucu üyelerinden biri olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin belirlenmesi, çevreci yatırımların teşvik edilmesi ve sürdürülebilir finansman ürünlerinin yaygınlaştırılmasına öncülük ediyoruz."

"Sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz"

ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay da ING Türkiye olarak sürdürülebilir finansman konusunda çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini aktararak, "ING Grubu olarak sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu paralelde ING olarak öncü banka rolümüz ile sürdürülebilirliği hem kendi bünyemiz hem de müşteri seviyesinde uygulamaya koyarak iş dünyası ve toplum için uzun vadeli değer yaratma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ING Grubu, bankacılık sektörünün, sürdürülebilir kalkınma için küresel çapta bir hareketi olarak nitelendirilen Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni oluşturan 30 kurucu finans kuruluşu arasında yer alıyor. ING Grubu olarak 2019 yılında sürdürülebilir kredi alanında 2018'e göre iki katından fazla bir kullandırım yaparak toplam 6,4 milyar avro sürdürülebilir kredi kullandırdık. ING Türkiye olarak ise Türkiye'de Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni uygulamayı taahhüt eden ilk 6 banka arasındayız. Bugün Turkcell ile bu ilk Yeşil Kredi anlaşmasını imzaladığımız için memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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