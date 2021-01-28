Turkcell e-Futbol Milli Takımı'nın PES kadrosu belli oluyor
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Turkcell e-Futbol Milli Takımı'nın PES kadrosu belli oluyor

28.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:28
Turkcell e-Futbol Milli Takımı'nın PES kadrosu belli oluyor

Turkcell'in ana sponsorluğunu yaptığı e-Futbol Milli Takımı'nın 2021 kadrosu seçiliyor.

Turkcell'in ana sponsorluğunu yaptığı e-Futbol Milli Takımı'nın 2021 kadrosu seçiliyor.

Turkcell açıklamasına göre, FIFA ve UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda mücadele edecek Türkiye "eMilli Takımlar"ın belli olacağı, Turkcell eMilli Takım seçmelerinde ilk büyük final PES oyununda yaşanacak.

UEFA eEuro 2021 elemeleri ile FIFA eNations Cup elemelerinde Türkiye'yi temsil edecek kadroların belirleneceği PES Büyük Finali 29 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre, toplamda 8 kişinin millileri temsil etmek için mücadele edeceği Turkcell eMilli Takımlar seçmelerinde maçlar, en iyi 3 oyun üzerinden oynanacak. İkili eşleşmelerde iki galibiyet alan oyuncular, Türkiye'yi PES oyununda temsil etme hakkını da kazanacak. Büyük finalin maçları, TFF'nin "youtube "ve "TFF 1923 Twitch" kanallarından yayınlanacak.

İlk büyük sınav 15 Mart'ta

Turkcell e-Futbol Milli Takımı'na seçilecek oyuncular için ilk büyük sınav ise UEFA eEuro 2021 ön elemeleri olacak.

Oyuncular, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek ön elemelerde birinci olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkını elde etmek için mücadele verecek. Turkcell eMilli Takımlar seçmelerinde FIFA oyunu için yapılacak büyük final ise şubat ayında oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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