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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi

Turkcell'e finansman alanında rekor sayıda ödül

Turkcell, Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden Bonds&Loans Awards Türkiye 2020'de 6 ödüle layık görüldü.

09.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:56
Turkcell'e finansman alanında rekor sayıda ödül

Turkcell, Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden Bonds&Loans Awards Türkiye 2020'de 6 ödüle layık görüldü. Turkcell kazandığı ödüllerle, organizasyon tarihinde bir gecede en çok ödüle layık görülen şirket unvanını da elde etti.


Turkcell, Londra merkezli GFC Medya Grubu tarafından yılın en iyi finansman işlemlerini ödüllendirmek için düzenlediği geleneksel Bonds&Loans Awards Türkiye 2020'de bir rekora imza attı. Yapılan şirket açıklamasına göre geçtiğimiz yıl 4 dalda ödül alan Turkcell, bu yıl tam 6 dalda ödüle layık görüldü. Turkcell, 2019 yılında gerçekleştirdiği uzun vadeli iki kredi ve sukuk işlemleri ile ikişer kategoride ödül kazanarak organizasyon tarihinde tek seferde en çok ödül kazanan şirket olmayı başardı.


"Borç ve sermaye piyasalarındaki öncü konumumuzu pekiştirdik"


Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Bonds&Loans Awards Türkiye organizasyonunda son üç yılda toplam 11 ödül kazandıklarını vurgularken, "Turkcell olarak kazandığımız bu ödüllerle borç ve sermaye piyasalarındaki öncü konumumuzu pekiştirmiş olduk" dedi. Yılmaz, "2019 yılında Turkcell üç farklı uzun vadeli finansman işlemi gerçekleştirdi. Bunlar İsveç İhracat Kredi Kuruluşu sigortası kapsamında yapılan 150 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi, Sürdürülebilirlik Endeksli 50 milyon Euro tutarında 3 yıl vadeli kredi ve 325 milyon TL tutarında sukuk ihraçlarıydı. Bu üç işlem piyasa katılımcıları ve ödül komitesi tarafından takdirle karşılandı. Böylece Bonds & Loans'dan geçen yıl aldığımız 4 ödüle bu yıl 6 yeni ödül daha ekledik. Önümüzdeki yıllarda yeni finansman ürünleri ve özellikle sürdürülebilir finansman alanında yapacağımız işlemlerle pazara liderlik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Turkcell'in bu yıl Bonds&Loans Awards'da ödül kazandığı kategoriler şöyle:


Yılın ECA Finansmanı İşlemi


Yılın İhracat Finansmanı İşlemi


Yılın Yapılandırılmış Finansman İşlemi


Yılın Altyapı Finansmanı İşlemi


Yılın Kurumsal Tahvil İşlemi


Yılın İslami Finansman İşlemi - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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