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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Londra, Ekonomi

Turkcell'e finansman alanında çok sayıda ödül

Turkcell, Bonds&Loans Awards 2020'de en fazla ödül alan şirket oldu.

09.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:40
Turkcell'e finansman alanında çok sayıda ödül

Turkcell, Bonds&Loans Awards 2020'de en fazla ödül alan şirket oldu.

Şirket açıklamasına göre, Turkcell, Londra merkezli GFC Medya Grubu tarafından yılın en iyi finansman işlemlerini ödüllendirmek için düzenlenen Bonds&Loans Awards 2020'de 6 ödüle layık görüldü.

Geçen yıl 4 dalda ödül alan şirket, bu yıl 6 dalda ödül aldı.

Turkcell ayrıca, 2019 yılında gerçekleştirdiği uzun vadeli iki kredi ve sukuk işlemleri ile organizasyon tarihinde tek seferde en çok ödül kazanan şirket oldu.

"Borç ve sermaye piyasalarındaki öncü konumumuzu pekiştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Bonds&Loans Awards Türkiye organizasyonunda son üç yılda toplam 11 ödül kazandıklarını belirterek, "Turkcell olarak kazandığımız bu ödüllerle borç ve sermaye piyasalarındaki öncü konumumuzu pekiştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"2019 yılında Turkcell üç farklı uzun vadeli finansman işlemi gerçekleştirdi. Bunlar İsveç İhracat Kredi Kuruluşu sigortası kapsamında yapılan 150 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi, sürdürülebilirlik endeksli 50 milyon avro tutarında 3 yıl vadeli kredi ve 325 milyon TL tutarında sukuk ihraçlarıydı.

Bu üç işlem piyasa katılımcıları ve ödül komitesi tarafından takdirle karşılandı. Böylece Bonds&Loans'dan geçen yıl aldığımız 4 ödüle bu yıl 6 yeni ödül daha ekledik. Önümüzdeki yıllarda yeni finansman ürünleri ve özellikle sürdürülebilir finansman alanında yapacağımız işlemlerle pazara liderlik etmeye devam edeceğiz."

Turkcell bu yıl Bonds&Loans Awards'da şu kategorilerde ödüle layık görüldü:

"Yılın ECA Finansmanı İşlemi, Yılın İhracat Finansmanı İşlemi, Yılın Yapılandırılmış Finansman İşlemi, Yılın Altyapı Finansmanı İşlemi, Yılın Kurumsal Tahvil İşlemi, Yılın İslami Finansman İşlemi."

Kaynak: AA

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