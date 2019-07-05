Turkcell'e Bilişim 500'de "Yılın Telekom Şirketi" ödülü

Turkcell, Bilişim 500 kapsamında "Yılın Telekom Şirketi" seçilirken, Turkcell Global Bilgi de hem "Çağrı Merkezi Hizmeti", hem de "Yılın Hizmet Sağlayıcısı" kategorilerinde birinciliği elde etti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 2018 net satış rakamları bazında hazırlanan Bilişim 500 kapsamında, Turkcell Global Bilgi 874 milyon liralık gelirle "Yılın Hizmet Sağlayıcısı" oldu.

Turkcell Global Bilgi ayrıca, "Çağrı Merkezi Hizmeti" kategorisinde 10'uncu kez ilk sırada yer alarak, birincilik unvanını korudu. Ödül töreninde Turkcell de "Yılın Telekom Şirketi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, ödülün asıl sahibinin binlerce çalışma arkadaşı olduğunu ifade etti.

Bugün Turkcell Global Bilgi'nin Türkiye'de 15, Ukrayna'da 5 olmak üzere 20 farklı noktada, 12 bin çalışanla 8 dilde hizmet verdiğini aktaran Aynur, şunları kaydetti:

"10 yıldır bu ödülü aralıksız olarak almak hiç kolay değil. Bu birinciliğin asıl sahibi çalışma arkadaşlarımızdır, bu büyük ailedir. Emeklerin karşılığı olan ödüller, yenilerini getirmek için binlerce çalışanımıza büyük motivasyon kaynağı olacak. Her müşterimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmemiz, yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknolojik altyapımız ve sektöre yön veren yaratıcı uygulamalarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. Hem sektörü geliştirmeye hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 20'nci yaşımızı kutladığımız bu yılda, bu iki ödülde emeği geçen ve bizi buraya taşıyan herkese çok teşekkür ederiz."

Kaynak: AA