Turkcell'e 150 Milyon Dolar Kredi

Turkcell'in Ericsson'dan tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında, 2021 Nisan ayına kadar kullanılmak üzere 150 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalandı.

Dijital operatör Turkcell yabancı kuruluşların Türkiye'ye duyduğu güveni gösteren yeni bir kredi sözleşmesine daha imza attı. Barcelona'da kapılarını açan Mobil Dünya Kongresi kapsamında Turkcell, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası ile 150 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu şirketin Nisan 2021'e kadar kullanılmak üzere aldığı bu krediyi, Ericsson'dan tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla kullanacağı bilgisi verildi.

"Türkiye'ye ve Turkcell'e güven göstergesi"

Dijital ihracat kapsamında çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten Turkcell Grup Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz "İş modelimizi risklerden koruma stratejimiz kapsamında, önemli bir araç olan başarılı likidite yönetimi için hem yerel hem de uluslararası piyasaları sürekli takip halindeyiz. Likidite yönetiminde, finansman kaynak çeşitlendirmesi ve vade uzatılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, şartların uygun olduğunu düşündüğümüz noktada çok hızlı aksiyon alabilen bir şirketiz. Risk priminin arttığı bir ortamda, bugün imza attığımız kredi anlaşmasıyla, uzun vadeli ve uygun maliyetli bir kredi imkanı sağlanmış olması hem Türkiye hem de Turkcell'e duyulan güveni bir kez daha göstermiştir" dedi. - BARSELONA

Kaynak: İHA