Turkcell, dijital dönüşüm çalışmalarına SAP Türkiye iş birliği ile ivme kazandırdı

Türkiye'de dijital endüstrinin en önemli taşıyıcısı rolünü üstlenen Turkcell, "çevik, inovatif ve değer odaklı finans fonksiyonu" vizyonu çerçevesinde SAP Türkiye ile iş birliği yaparak finans operasyonlarını tek bir merkezde yönetmek adına büyük bir girişime imza attı. Nisan 2021'de başlayan proje kapsamında, 5 ülkedeki 36 grup şirketi için SAP'nin merkezi finans çözümünü kullanacak olan Turkcell, bu proje ile finansal operasyonlarını daha hızlı, daha çevik ve minimum kullanıcı müdahalesi ile anlık veriye dayalı olarak yönetmeyi hedefliyor.

Çağın getirdiği hız ve dönüşüm ile finans fonksiyonunun rolü ve değer yaratma şekli de değişiyor. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak sunduğu ürün ve hizmetlerle global rakiplerine ilham olmaya devam eden Turkcell, 2019 yılında başladığı Finans+ Dijital Dönüşüm Programı ile organizasyondan sürece, teknolojiden veriye birçok alanda finans fonksiyonunun etkinliğini ve verimliliğini artırmayı hedefliyor. Kurumsal dijitalleşme ve dijital dönüşüm yolculuğunu SAP Türkiye iş birliği ile sürdüren Turkcell, SAP'nin merkezi finans çözümünü kullanarak tüm finans operasyonunu tek merkezden, daha çevik ve veri odaklı yönetecek.

Turkcell, merkezi finans projesi ile tüm sistemleriyle gerçek zamanlı entegrasyon sağlamayı, şirketler arası daha hızlı mutabakat ve gerçek zamanlı konsolidasyon imkanına ulaşmayı hedefliyor. Turkcell, 2022'de tamamlanması planlanan proje kapsamında çalışanlarına da gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunarak Zero Touch Finance yetenekleri ile manuel müdahaleleri minimuma indirecek.

"LİDER DİJİTAL STRATEJİMİZ İLE UYUMLU ÇEVİK FİNANS ORGANİZASYONUNU HAYATA GEÇİRIYORUZ"

Finansın değişen rolü ile "çevik, inovatif ve değer odaklı finans fonksiyonu" vizyonuyla büyük bir dönüşüm yolculuğuna çıktıklarını aktaran Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Kökten dönüştürücü ileri teknolojiler, sektörler arası yakınsama, artan veri hacmi ve giderek daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan paydaşlar, finansın içinde bulunduğu kuralları değiştiriyor. Strateji ve büyümenin sürekli değişken olduğu iş dünyasında hızlı hareket edebilmek ve hızlı adaptasyon artık çok önemli. Dijital stratejimizi kurumsal stratejimiz ile bütünleştirerek yeni iş modelleri geliştiriyoruz ve sürdürülebilir başarının önemli bir gereği olarak şirket içi iş süreçlerinde de aynı vizyonu takip ediyoruz. Bu noktada çalışmalarımıza finans süreçlerinin standardizasyonu, merkezileştirilmesi ve dijital iş gücü kullanımının artırılması ile başladık. Aynı zamanda Finans ekiplerinin stratejist şapkasını ön plana çıkaracak, Turkcell'in büyüyen ve gelişen iş modelini destekleyecek çevik çalışma ve mükemmeliyet merkezi modellerinin odakta olduğu yeni finans organizasyonunu hayata geçirdik" diye konuştu.

Büyük veri iç görü ve analizlerine olanak sağlayacak veri yönetimi çalışmalarının da öneminin altını çizen Osman Yılmaz: "Böylesine büyük dönüşümlerin öne çıkan katalizörleri, hiç şüphesiz ki odağında insan olan etkili değişim yönetimi programlarıyla birlikte yeni nesil teknolojiler. Bizim için kritik öneme sahip bu dönüşüm programının yeni nesil kurumsal kaynak planlama (ERP) bacağında endüstri birikimi, önemli referansları ve yetkin danışmanlık kaynağı olması nedeniyle SAP Türkiye ile ilerleme kararı aldık" dedi.

"YENİ NESİL FİNANS ÇÖZÜMLERİ KURUMLARI DAHA HIZLI VE ÇEVİK YAPIYOR"

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise Turkcell ile güçlenerek büyüyen iş birliklerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deneyim ekonomisinde büyümek, hız kazanmak ve rekabette öne geçmek isteyen kurumlar, yenilikçi teknolojileri ve çözümleri tüm iş süreçlerinde kullanıyor. Organizasyonların her alanında yaşanan bu teknolojik değişim, finans anlayışını ve iş modellerini de dönüştürüyor. SAP'nin sunduğu yeni nesil finans çözümleri; kurumların 'veri odaklı' bir şekilde daha hızlı ve çevik hareket etmesine olanak sağlıyor. Dijital dönüşüm yolculuğunda sağlam adımlarla ilerleyen Turkcell ile stratejik iş birliğimizin finans alanını da içine alarak güçlenmesi bizim için gurur verici. Bu projede emeği geçen tüm Turkcell ve SAP Türkiye ekiplerine teşekkür ediyorum. SAP Türkiye olarak Turkcell'in dijital dönüşüm yolculuğuna en yakın iş ortağı olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Turkcell, örnek olarak gösterilebilecek kapsamlı dönüşüm programı ile "Geleceğin Finansı"nı inşa ederken, daha önce farklı projelerde de iş birliği bulunan SAP Türkiye ile Yeni Nesil Dijital Finans hedefine güçlü adımlarla ilerlemeye devam edecek.

Demirören Haber Ajansı - Güncel