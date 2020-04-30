Turkcell Dergilik, toplam okur sayısını ikiye katladı Yurt dışındaki okurlarından bu dönem büyük ilgi gören, koronavirüse dair anlık bilgilendirmeleri içeren, ev içi aktivite tavsiyelerinde bulunan Turkcell Dergilik, içeriğiyle toplam okur sayısını ikiye katladı.

Yurt dışındaki okurlarından bu dönem büyük ilgi gören, koronavirüse dair anlık bilgilendirmeleri içeren, ev içi aktivite tavsiyelerinde bulunan Turkcell Dergilik, içeriğiyle toplam okur sayısını ikiye katladı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dergilik'te, koronavirüsle ilgili vaka sayısı, sokağa çıkma yasakları gibi gündeme dair tüm haberler yetkin editörler tarafından seçilen yazılarla okurların dikkatine sunulurken, yurt dışında yaşayan okurlar da Türkiye'deki gelişmelerden anlık ve güncel bilgilendirmeler sayesinde haberdar oluyor.

Dergilik'i bu süreçte en çok Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya'da yaşayan vatandaşlar takip ediyor.

Evdeki okurlar tarafından ilgi gören Dergilik'te önceki aylarda 2,5 milyonu bulan makale okuma sayısı ise mart ve nisan ayında iki katına çıkarak aylık 5 milyon seviyesine ulaştı.

Kovid-19 öncesi Dergilik'teki makaleleri 18.00-19.00 civarında okumayı tercih edenler, salgın sonrası uygulamayı daha çok 13.00 ve 20.00 saatlerinde kullanmaya başladı. Yayın kategorilerinde de sağlık ve yaşam öne çıktı.

18-24 ve 25-34 yaşın Dergilik'i sıklıkla takip ettiği bu dönemde en çok makale okuyan şehirler ise Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Adana, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya ve Kayseri oldu.

Pandemi öncesi magazin ve mizah içerikli makaleleri tercih eden okurlar, Koronavirüs salgınının ardından haber içeriklerini daha çok tüketmeye başladı.

Kaynak: AA