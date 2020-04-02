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Turkcell Dergilik'te 'Evde kalanlar' için 300'den fazla ücretsiz yayın

Turkcell, #EvdeHayatVar kampanyasına destek kapsamında bu günleri daha çok okuyarak değerlendirmek isteyenler için Dergilik ücretsiz okunabilen yayın sayısını 300'ün üzerine çıkardı.

02.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:55
Turkcell Dergilik'te 'Evde kalanlar' için 300'den fazla ücretsiz yayın

Turkcell, #EvdeHayatVar kampanyasına destek kapsamında bu günleri daha çok okuyarak değerlendirmek isteyenler için Dergilik ücretsiz okunabilen yayın sayısını 300'ün üzerine çıkardı. Ücretsiz dergiler içinde bulunan birçok popüler derginin Nisan'da çıkacak yeni sayıları da bu özel fırsata dahil olacak.

Tüm dünyanın evde kalmaya teşvik edildiği bugünlerde Türkiye'nin en çok okunan dijital yayıncılık platformu Dergilik, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında insanları okumaya davet ediyor. Sunduğu yenilikçi dijital deneyim ile okuma alışkanlığını değiştiren Dergilik, vatandaşların evdeki zamanlarını daha keyifli geçirmelerine yardımcı oluyor.

Yüzlerce dergi ve gazetenin bulunduğu Dergilik, fiziki olarak dergilere erişimin kısıtlı olduğu bu günlerde, modadan iş hayatına, ev dizaynından otomobil sektörüne kadar birçok farklı konudaki yayını dijital ortama taşıyor. Tablet ve telefondan kullanılabilen uygulamanın kolay ara yüzü sayesinde okurlar sadece bir tık ile yayınlara erişebiliyor.

Uygulamada ücretsiz okunan yüzlerce dergi bulunuyor

Bestyle, Cosmopolitan, Bazaar, MAG, Para, Hardalist Sofra gibi beğeniyle okunan dergilerin Nisan sayıları da ücretsiz olarak okunabilecek. Bu dergilerle birlikte okurların Dergilik'ten ücretsiz erişebileceği dergi sayısı 300'ü aşacak.

Sosyal izolasyon döneminde evde zaman geçirmek için eğlenceli bir alternatif sunan Dergilik uygulamasını tüm operatör kullanıcıları ücretsiz olarak indirebiliyor. Yerli ve yabancı yüzlerce derginin yanı sıra günlük gazetelerin de bulunduğu Dergilik'te dilerseniz sevdiğiniz yayınları indirip internete bağlı değilken de rahatlıkla okuyabilirsiniz.

Dergilik'te makaleleri dinlemek de mümkün

Mart ayı başında Dergilik'e yeni eklenen Sesli Makale özelliği sayesinde birçok içeriğe sesli olarak ulaşmak da mümkün. Deneyimli editörler tarafından seçilen makalelerin yanında bulunan oynat butonuna basıldığında metin, yapay zeka tarafından okunuyor. Böylece kullanıcılar içerikleri sadece okumakla kalmıyor, dinleyerek de Dergilik'i deneyimleyebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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