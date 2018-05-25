Turkcell'den Yemek Kartı Açıklaması

Turkcell'den yapılan açıklamada, "İşletme konusu yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler olan şirket için Rekabet Kurumu izni alınmış olup şirket kuruluş işlemleri devam etmektedir." denildi.