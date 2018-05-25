Turkcell'den Yemek Kartı Açıklaması
Turkcell'den yapılan açıklamada, "İşletme konusu yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler olan şirket için Rekabet Kurumu izni alınmış olup şirket kuruluş işlemleri devam etmektedir.
Turkcell'den yapılan açıklamada, "İşletme konusu yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler olan şirket için Rekabet Kurumu izni alınmış olup şirket kuruluş işlemleri devam etmektedir." denildi.
Kaynak: Dunya.com