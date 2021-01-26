Turkcell'den yarıyıl tatiline özel kampanyalar
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Turkcell'den yarıyıl tatiline özel kampanyalar

26.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:16
Turkcell'den yarıyıl tatiline özel kampanyalar

Turkcell, yarıyıl tatiline giren öğrencilere özel çeşitli indirim kampanyaları başlattı.

Turkcell, yarıyıl tatiline giren öğrencilere özel çeşitli indirim kampanyaları başlattı.

Şirket açıklamasına göre, hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürünün yer aldığı elektronik pazar yeri platformu www.turkcell.com.tr/pasaj ve mağazalarda öğrencilerin ihtiyaç duyacağı ürünlerde özel indirimler başladı.

Turkcell Pasaj'da 31 Ocak 2021'e kadar sürecek kampanya kapsamında cep telefonu, bilgisayar, tablet, drone, kulaklık, hoparlör gibi pek çok üründe 4 bin TL'ye varan indirimler yapıldı. 4 farklı kategoride 30 ürünün indirimli sunulacağı kampanya kapsamında Turkcell Pasaj müşterileri, hem peşin indirimli fiyatlardan faydalanabilecek hem de isterlerse ürün tutarlarını tarifelerine yansıtarak taksitli ödeme imkanından yararlanacak.

Kampanyaya katılan Turkcell Pasaj müşterilerine 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL, 10 bin TL ve üzeri alışverişlerde ise 250 TL'lik hediye çeki verilecek.

Öğrenciler için hem www.turkcell.com.tr/pasaj hem de Turkcell mağazalarında başlayan "Fırsat Garajı" kampanyası da devam ediyor. 2 Şubat 2021'e kadar sürecek kampanya kapsamında bazı tablet, hoparlör ve kulaklıklar indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tüm operatör müşterilerinin yararlanabildiği kampanya kapsamında Turkcell Pasaj müşterilerine, bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlanıyor. Platformdaki tüm ürünlerde 1 iş günü ortalama kargoya verilme süresi bulunuyor. Turkcell satıcılarından alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu ve kartondan üretilen geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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