Turkcell’den uzaktan çalışan şirketlere özel çözümler
Evden çalışmayı destekleyen çözümleri hem iş yerlerinin hem de çalışanların hizmetine sunan Turkcell, bu kapsamda erişim altyapısı, bulut ve güvenlik çözümlerinin yanında uzaktan toplantı yönetimi için gerekli ürünler de sunuyor.
12.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:14
Evden çalışmayı destekleyen çözümleri hem iş yerlerinin hem de çalışanların hizmetine sunan Turkcell, bu kapsamda erişim altyapısı, bulut ve güvenlik çözümlerinin yanında uzaktan toplantı yönetimi için gerekli ürünler de sunuyor.
Kaynak: Dunya.com