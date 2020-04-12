Turkcell’den uzaktan çalışan şirketlere özel çözümler Evden çalışmayı destekleyen çözümleri hem iş yerlerinin hem de çalışanların hizmetine sunan Turkcell, bu kapsamda erişim altyapısı, bulut ve güvenlik çözümlerinin yanında uzaktan toplantı yönetimi için gerekli ürünler de sunuyor.

Evden çalışmayı destekleyen çözümleri hem iş yerlerinin hem de çalışanların hizmetine sunan Turkcell, bu kapsamda erişim altyapısı, bulut ve güvenlik çözümlerinin yanında uzaktan toplantı yönetimi için gerekli ürünler de sunuyor. Kaynak: Dunya.com