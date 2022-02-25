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Turkcell'den Ukrayna açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Turkcell'den Ukrayna açıklaması

Ukrayna'da telekomünikasyon, kule işletmeciliği ve çağrı merkezi hizmetleri sunan Turkcell, operasyonlarının devam ettiğini açıkladı.

Ukrayna'da telekomünikasyon, kule işletmeciliği ve çağrı merkezi hizmetleri sunan Turkcell, operasyonlarının devam ettiğini açıkladı.

Ukrayna'da 3 alanda faaliyet gösteren Turkcell, operasyonlarının devam ettiğini ve ülkedeki durumun yakından takip edildiğini açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklıkları olan Lifecell LLC, LLC UkrTower ve LLC Global Bilgi şirketleri Ukrayna'da telekomünikasyon, kule işletmeciliği ve çağrı merkezi hizmetleri sunmaktadır.

Son dönemde Ukrayna'da yaşanan endişe verici gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmekte olup, söz konusu şirketlerimiz tarafından yürütülen operasyonlar an itibarıyla devam etmektedir.

Ülkedeki durum ve operasyonlarımıza olan etkisi yakinen izlenmekte ve gerek şirketlerimizin operasyonlarının devamına gerekse çalışanlarımızın güvenlik ve sağlık durumlarının korunmasına ilişkin kurumsal aksiyon planlarımız gelişmelere göre anlık olarak güncellenmektedir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Telekomünikasyon, Ukrayna, Ekonomi, Haberler

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