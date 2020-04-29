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Turkcell'den son 20 yılın en yüksek müşteri kazanımı

Turkcell Grubu, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artışla 6,7 milyar TL gelir elde ederken, son 20 yılın da en yüksek müşteri kazanımına ulaştı.

Turkcell'den son 20 yılın en yüksek müşteri kazanımı
29.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:54

Turkcell Grubu, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artışla 6,7 milyar TL gelir elde ederken, son 20 yılın da en yüksek müşteri kazanımına ulaştı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Grubu, yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artışla 6,7 milyar TL gelir elde etti.

Grup bazında FAVÖK 2,8 milyar TL'ye ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 42,2 olarak gerçekleşti.

2020 yılının ilk çeyreğinde 679 bin net faturalı müşteri kazanan Turkcell, birinci çeyrekler karşılaştırıldığında son 20 yılın en yüksek müşteri kazanımını gerçekleştirirken, her yıl 1 milyon yeni abone hedefinin yüzde 60'ına da ilk 3 ayda ulaşmış oldu.

Mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet hizmeti sunan Superbox'a müşterilerin talebi hızlı ev interneti ihtiyacıyla beraber arttı. Yılın ilk çeyreğinde 76 bin yeni müşteri kazanan Superbox'ın toplam abone sayısı 400 bin olarak gerçekleşti.

2020'nin mart ayında Turkcell'in 4.5G abonelerinin mobil data kullanımı 13 GB'a ulaşırken, 2020 ilk çeyrek ortalama mobil internet kullanımı ise yüzde 66 artışla 9,8 GB olarak gerçekleşti.

Dijital servisler büyümeye devam ediyor

Turkcell'in yenilikçi çözümleriyle öne çıkan dijital servisleri, 2019'da açıkladığı, 3 yıllık hedefleri ile paralel olarak tekil bazda büyümeye devam ediyor. Kullanıcıların evlerinde kalmayı tercih ettikleri bu dönemde, Turkcell'in dijital servisleri, bu çeyrekte elde edilen tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 29 büyüdü.

BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 51 yükselişle mart ayında 6,5 milyon dakikaya ulaşırken, grup görüntülü görüşme süresi ise 10 katına çıkarak 3,6 milyon dakika ile rekor kırdı.

Mart ayında yapay zeka destekli sesli makale özelliğiyle deneyimi zenginleştirilen Dergilik uygulamasında okunan makale sayısı 4,7 milyon oldu.

TV+ platformunda izlenme süreleri günlük 10 saatin üzerine çıkarken, mart ayında kullanıcıların aktiflik oranı ise yüzde 50 arttı.

Paycell'de rekor işlem hacmi

Ödeme alışkanlıkları dijitalleşen kullanıcılar Paycell'i tercih etti. Paycell'de mart ayında gerçekleşen işlem hacmindeki artış, yıldan yıla yüzde 146 ile tüm zamanların en yüksek artışı oldu.

Paycell platformu üzerinden sunulan kurumsal fatura ödeme işlem adedi yüzde 151, fatura ödeme hacmindeki artış ise yüzde 217 arttı.

"2020'nin ilk çeyreğinde güçlü bir performans ortaya koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, telekom sektörünün hayati önemini bir kez daha yaşayarak deneyimledikleri bu dönemde Turkcell olarak 2020'nin ilk çeyreğinde güçlü bir performans ortaya koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Konsolide bazda gelirimiz, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,3 artarak 6,7 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK'ümüz 2,8 milyar TL oldu. FAVÖK marjımız yüzde 42,2 olarak gerçekleşti. 873 milyon TL'ye ulaşan net karımız ise geçen yılın aynı çeyreğinde oluşan Fintur satış karını hariç tutarak değerlendirdiğimizde yüzde 93 arttı. Yine mobil ARPU büyümemiz yıldan yıla yüzde 21,5 artarak 46,3 TL'ye ulaştı."

Turkcell olarak odaklarında müşterilerin bulunduğunu aktaran Erkan, "2020'nin ilk çeyreğinde son 20 yılın en iyi ilk çeyrek performansını göstererek 679 bin yeni faturalı müşteri daha kazandık. Yine yılın ilk 3 ayında 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yüzde 60'ından fazlasını da gerçekleştirmiş olduk. Vatandaşlarımızın Turkcell'i tercih etmesi, Turkcell'e gösterdikleri teveccüh bizim en büyük mutluluğumuz, en önemli motivasyon kaynağımız." ifadelerini kullandı.

"Bu güçlü şebekeyi bugünler için kurduk"

Evden çalışma ve uzaktan eğitimin başlaması ile birlikte fiber hızında internete olan talebin hızla arttığını vurgulayan Erkan, Turkcell olarak dünyanın en güçlü mobil ve fiber şebekelerinden birisine sahip olduklarını belirtti.

Erkan, "Biz bu güçlü şebekeyi bugünler için kurduk. Son dönemde şebekemizdeki trafik yüzde 35 arttı. 4.5G'de kişi başı ortalama data kullanımının bazı günler rekor kırarak mart ayı ortalamasında 13 GB'a yükseldiğini görüyoruz. Vatandaşlarımız fiber hızında internete ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacın en büyük göstergesi Superbox abone sayımızdaki artış. Bugün Türkiye'nin her köşesinden 400 bin kişi ve küçük şirket, yüksek hızlı internet kullanmak için Superbox'ı tercih ediyor. Superbox kullanımındaki bu hızlı artış, vatandaşlarımızın fibere olan ihtiyacını göstermesi açısından da önemli. Bu vesile ile zaman kaybetmeden fiberde ortak altyapı çalışmalarına başlamamız gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim." ifadelerini kullandı.

"Paycell'de yakın gelecekte yüksek potansiyel görüyoruz"

Murat Erkan, Türkiye'nin ödeme alışkanlıklarının dijitalleştiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ödeme işlemlerine yenilikçi bakış açımız sayesinde, techfin deneyimini yeniden tanımlayan ödeme platformumuz Paycell'de mart ayında gerçekleşen işlem hacmindeki artış, yıldan yıla yüzde 146 ile tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Turkcell olarak nakitsiz topluma geçiş adına yaptığımız yatırımlar sayesinde bugün Türkiye, ödemelerini tamamen temassız ve güvenli bir şekilde yapıyor. Mart ayında Paycell platformu üzerinden sunduğumuz kurumsal fatura ödeme işlem adedi geçen yılın aynı zamanına göre yüzde 151, fatura ödeme hacmindeki artış ise yüzde 217 olarak artış gösterdi. Temassız işlemlerin daha fazla tercih edilmesiyle Paycell'de yakın gelecekte yüksek potansiyel görüyoruz."

1.600 kurum Turkcell ile verilerini uzaktan yönetiyor

Verilen bilgiye göre, kurumlara uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti sunan Dijital İş Servisleri'nin gelirleri 2020'nin ilk çeyreğinde yıldan yıla yüzde 42 arttı. IT çözüm sağlayıcısı olarak pazarda ilk 3'te yer alan Dijital İş Servisleri, bu dönem içerisinde 700'e yakın yeni proje aldı.

Turkcell Genel Müdürü Erkan, Turkcell'in güçlü altyapısı ve geniş IT çözüm hizmetleri yelpazesi sayesinde kesintisiz hizmet vermeye devam ettiğini aktararak, "Dijital dönüşümün önemini en somut haliyle gördüğümüz bu dönemde şirketlerimizin kesintisiz hizmet alması en büyük önceliğimiz oldu. Güçlü altyapımız, geniş destek ekibimiz ve buluttan siber güvenlik hizmetlerine uzanan hizmet yelpazemiz sayesinde şirketlerimizin yanında olarak işlerin uzaktan yürütülmesine katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 1.600 kurum şu anda veri merkezi hizmetlerimizden yararlanıyor. Uzaktan çalışma ve eğitimin arttığı bu yeni dönemde bu alandaki çözümlerimize talebin artacağına inanıyoruz. Şehir hastanelerinin altyapılarına destek olmaya devam ediyoruz. Nisan ayında açılışı gerçekleşen İkitelli Şehir Hastanesi, Turkcell Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi'ni kullanarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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