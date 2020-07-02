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Turkcell'den siber olaylara erken uyarı sağlayan yeni servis

Turkcell siber tehditlere karşı müşterilerine sunduğu siber güvenlik hizmetlerine bir yenisini eklediğini açıkladı.

Turkcell'den siber olaylara erken uyarı sağlayan yeni servis
02.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:17

Turkcell siber tehditlere karşı müşterilerine sunduğu siber güvenlik hizmetlerine bir yenisini eklediğini açıkladı. Şirketin yeni servisi 'Bozok', tehdit grupları tarafından kullanılan yeni araçlar, teknikler ve taktikler hakkında en güncel bilgiyi sunarak şirketleri saldırılardan koruyacak.

Turkcell siber tehditlere karşı müşterilerine sunduğu siber güvenlik hizmetlerine bir yenisini ekledi. Yapılan bilgilendirmede; Turkcell mühendislerince geliştirilen ve yüzde 100 yerli teknolojiyle üretilen siber güvenlik servisi Bozok, haber alma yeteneği sayesinde olası atakların engellenebilmesi için gerçek zamanlı siber tehdit bilgisi sağlıyor. Dijitalleşmeyle birlikte artış gösteren siber saldırılara karşı önlem almak isteyen şirket ve kamu kurumlarına yönelik hazırlanan Bozok servisi, GSMA, FIRST gibi dünya çapında organizasyonların da içinde olduğu 50'den fazla kaynaktan gelen siber tehdit verisiyle besleniyor. Bu veriler daha sonra Turkcell Siber Güvenlik mühendisleri tarafından rafine edilerek platforma aktarılıyor. İlk yatırım maliyeti olmadan sunulan hizmet ile şirketler oluşabilecek güvenlik zafiyetlerine karşı önlemlerini zamanında alıyor.

"Bozok sayesinde şirketlerin siber güvenlik farkındalığı artacak"

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, siber güvenliğin kurumlar için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özata, Bozok'un siber tehditlere karşı proaktif yaklaşım göstermek isteyen kurumlar için geliştirildiğini vurgularken, "Dijitalleşme, yeni normalde şirketlerin en büyük önceliği olarak karşımıza çıkıyor. Verisini dijital ortamda yönetmeye başlayan şirketlerimiz, siber güvenlik için de gerekli yatırımları yapmalı. Şirket olarak siber güvenlik konusunda her ülkenin kendi altyapısını sağlaması gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. Kısa bir süre önce dünya standartlarında bir Güvenlik Operasyon Merkezi açarak müşterilerimizin hizmetine sunduk. Şimdi de Güvenlik Operasyon Merkezimize haber alma yeteneği eklediğimiz yeni servis Bozok ile şirketlere gerçek alarmlar üretmeye başlıyoruz. Yerli ve milli yeni servisimiz ile şirketlerin siber güvenlik farkındalığı artacak" diye konuştu.

Özata, Turkcell Güvenlik Operasyon Merkezi müşterilerinin Bozok'tan otomatik olarak faydalandığını da sözlerine ekledi.

Kurumların güvenlik uygulamalarıyla entegre çalışan Bozok, dört temel tehdit göstergesi üzerinden analiz yeteneği sağlıyor:

Hash (Dosya özeti): Kripto yöntemleriyle belirli standartlarda tutulan dosya özeti bilgisi, zararlı yazılım/dosyaların tespiti için veri olarak kullanılıyor.

Domain/URL (Alan adı): Analiz sonuçlarından derlenen ve zararlı yazılım içerme ihtimali bulunan alan adları, Bozok tarafından potansiyel tehdit noktası olarak gösteriliyor.

E-Mail (E-posta): Platformda, siber güvenlik riski taşıyan ve 'oltalama' (phising) benzeri faaliyetlerde bulunan/bulunabilecek e-mail adreslerine dair bilgi veriliyor.

IP (İnternet Protokolü): Bozok, üstünden zararlı trafik geçtiği tespit edilen, çeşitli zararlı faaliyetlerde bulunmuş IP adreslerini de kullanıcılarıyla paylaşıyor.

Kurumlar da bilgi paylaşabiliyor

Ayrıca; Turkcell Bozok, API destekli altyapısı sayesinde kurumların SIEM/SOAR yazılımları ile entegre çalışabiliyor. Talep edilmesi durumunda farklı kaynaklar ile entegrasyon sağlayabilen platforma, kurumların sağlayacağı siber tehdit bilgileri de Turkcell uzmanlarının onayını takiben anonim ya da kaynak belirtilerek eklenebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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