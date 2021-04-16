Turkcell'den Ramazan'a özel kampanya
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Turkcell'den Ramazan'a özel kampanya

Turkcell'den Ramazan'a özel kampanya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkcell'in müşterilerine özel hazırladığı "Salla Kazan" kampanyası Ramazan ayına özel bir uygulamayla kullanıcılarla buluşacak.

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Turkcell'in müşterilerine özel hazırladığı "Salla Kazan" kampanyası Ramazan ayına özel bir uygulamayla kullanıcılarla buluşacak. Ramazan'a özel paketlerin de bulunduğu "Salla Kazan Ramazan" kampanyası kapsamında kazanılan hediyeler istenildiğinde ikiye katlanarak başkalarıyla da paylaşılabilecek.

Salla Kazan uygulamasını müşterilerine teşekkür amacıyla hazırladığını duyuran operatör, pandemi döneminde mesafelerin zorunluluğa dönüşmesinin, mobil iletişime duyulan ihtiyacı artırdığını belirterek, Ramazan ayına özel iftar ve sahur paketlerini de müşterilerin kullanımına sunduğunu açıkladı. Dijital Operatör uygulaması üzerinden ulaşılabilecek kampanya 13 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

4,5 YILDA 2,3 MİLYAR HEDİYE

Turkcell kullanıcılarından büyük ilgi gören 'Salla Kazan'la bugüne kadar 34.4 milyon Turkcell'liye 2,3 milyar adet hediye verildi. Şimdiye kadar kazanılan hediyelerin toplamı 1,6 milyar GB ve 67 milyar dakikaya ulaştı.

Turkcell'den yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"İnternet ve dakikaya ek olarak Turkcell uygulamalarına özel hediyeleri de kapsayan Salla Kazan; fizy, lifebox, Dergilik, BiP, GollerCepte ve TV+ üyelik paketleri de kazandırıyor. Şimdiye kadar 638 milyon dijital servis ve 511 milyon BiP hediyesi dağıtıldı."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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