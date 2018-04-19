Turkcell'den Mardinli Çocuklara Teknoloji Sınıfı

Turkcell, robotik alanda kendi imkanlarıyla hazırladıkları çalışmayla birçok ödül kazanan Midyat Sivrice İlköğretim Okulu öğrencilerine destek vererek, okula teknoloji laboratuvarı kurdu.

Turkcell açıklamasına göre, Mardin Midyat'ın Sivrice Köyü'ndeki ilköğretim öğrencilerinden oluşan "Sivrice Dream", robotik alanda kendi imkanlarıyla hazırladıkları çalışmayla İspanya'daki FLL (First Lego League) European Open Championship'te Yükselen Yıldız Birincilik Ödülü'nü kazandı.

Turkcell de Zeka Küpü projesi kapsamında Midyat Sivrice İlköğretim Okulu'na üç boyutlu yazıcıdan dizüstü bilgisayarlara, elektronik devrelerden robotik malzemelere kadar donatarak, teknoloji sınıfı ve maker kitler sağladı.

Turkcell'in uzman eğitimcileri, öğrencilere robotik, kodlama ve mobil uygulama geliştirme alanlarında eğitim verdi. Şirket öte yandan Mardin Midyat Sivrice Ortaokulu'nun FLL turnuvasının da resmi sponsoru oldu.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun davetiyle 4 Nisan'daki Teknoloji Zirvesi için İstanbul'a da gelen "Sivrice Dream"in çalışmaları beğeni topladı.

Sivrice Dream, Lego EV3 Mindstorms setiyle hazırladığı Gyro Boy ve Zeka Küpü Çözen Robot çalışmalarıyla katılımcıların ilgisini çekti.

Renkleri bir komut olarak algılayıp hareket edebilen Gyro Boy Robot da performansıyla ilgi çeken diğer çalışmalar arasında yer aldı. Zirveden bir gün önce İstanbul'a gelen öğrenciler, Turkcell ekibiyle tarihi yarımada turu yaptı. İstanbul'u ilk defa gezme fırsatı bulan öğrenciler, tarihi yarımada gezisinde keyifli bir gün geçirdi.

Sivrice Dream, yola çıktığı günden bu yana "Yükselen Yıldız Birincilik Ödülü"nün yanı sıra, " Aslan Koç Ödülü", "Yenilikçi Çözüm Ödülü" ve "Sunum Ödülü" de kazandı.