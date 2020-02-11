Turkcell'den kredi sözleşmesinin erken kapatılmasına ilişkin açıklama

11.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:20

Turkcell İletişim Hizmetleri, vadesi 16 Eylül 2020 olan kredinin, sözleşmeye göre bu yıl haziran ve eylül aylarında yapılması planlanan toplam 148,4 milyon avro ve 166,7 milyon dolar tutarındaki son iki anapara geri ödemesinin 23 Mart 2020'de tek seferde yapılarak erken kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Turkcell İletişim Hizmetleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 17 Eylül 2015 tarihinde açıkladığı ve vadesi 16 Eylül 2020 olan kredinin, sözleşmeye göre bu yıl haziran ve eylül aylarında yapılması planlanan toplam 148,4 milyon avro ve 166,7 milyon dolar tutarındaki son iki anapara geri ödemesinin 23 Mart 2020'de tek seferde yapılarak erken kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Güçlü bilançomuz ile yüksek nakit pozisyonumuz sayesinde ve uzun vadeli finansman stratejilerimiz doğrultusunda yapılan bu işlem sonucunda, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ için mevcutta yaklaşık 4 yıl olan ortalama borçlanma vademizin yaklaşık 5 yıla çıkacağı öngörülmektedir. Şirketimiz, en son açıklanan konsolide finansal tablolarına göre 1,0x Net Borç/FAVÖK oranıyla sektörden düşük bir borçluluğa sahiptir." değerlendirmelerine yer verildi.

Kaynak: AA