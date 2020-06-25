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Turkcell'den kadınlara Bizce ile tam destek

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Bizce uygulaması ile üretken kadınların ürettikleri ürünleri müşterilerine ulaştırmalarına, çalışmaya başlamak isteyen kadınların ise meslek edinmelerine yardımcı oluyor.

Turkcell'den kadınlara Bizce ile tam destek
25.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:37

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Bizce uygulaması ile üretken kadınların ürettikleri ürünleri müşterilerine ulaştırmalarına, çalışmaya başlamak isteyen kadınların ise meslek edinmelerine yardımcı oluyor. Bizce ile kadınlar istedikleri alanda ustalaşıyor, el emeklerinden kazanç sağlıyor ve merak ettikleri sorulara uzmanlarından yanıt buluyor.

Turkcell, "Bizce kadının rolü bundan çok daha fazlası" sloganıyla çıktığı yolda, kadınların ekonomideki gücünü göstermek, ilgilendikleri alanlarda onları eğitimlerle ustalaştırmak ve kişisel gelişimlerine destek olmak adına Bizce uygulamasını geliştirdi. Akıllı telefona indirilerek kullanılan uygulamada Kadın Ustalar, İlham Al, Bizim Pazar ve Sorsana gibi ilgi çekici birçok kategorinin yanı sıra Kupon Kampanyası ve marka indirimleri de bulunuyor.

Bizim Pazar'daki her şey kadınlardan

Yapılan bilgilendirmede; şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir'de hizmet veren Kadın Ustalar kategorisinde tesisat, tamir, ilaçlama, montaj gibi 45 farklı meslek dalında eğitimler veriliyor. İlgilenenler asansör bakımı, bebek bakımı, çilingirlik, elektrik tesisatı, iş makinesi operatörlüğü gibi farklı alanlarda mesleki eğitim için başvuru yapıyor. Başvuru yapanlar daha sonra Kadın Ustalar Çağrı Merkezi tarafından aranarak ücretsiz eğitim hakkında bilgilendiriliyorlar. Bizce'nin en dikkat çeken kategorilerinden biri olan Bizim Pazar'da evden üretim yapan kadınlar el emeği ürünlerini satışa çıkarırken, kullanıcılar da dilediği ürünü güvenle satın alabiliyor. Evde dekorasyon, oyuncak, giyim, yiyecek gibi alanlarda üretim yapan kadınlar Bizce üzerinde ücretsiz mağaza açıp ürünlerinin satışından gelir elde edebiliyor. Kullanıcılar doğal ürünlere kolayca ulaşabilirken, üreten kadınlara da destek sağlamış oluyorlar.

"Bizce kadınların rolü çok daha fazlası"

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin özel sektördeki en önemli destekçilerinden biri olduklarının ve bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Teknolojinin oluşturudğu kaldıraç etkisi ile ekonomiye katma değer oluşturmayı hedefleyen şirket olarak Bizce uygulaması ile kadınların ekonomiye katılımı başta olmak üzere ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek olmayı amaçlıyoruz. Genel olarak kadının toplumdaki rolünün çocuğa bakmak veya ev işleri yapmaktan çok daha fazlası olduğunu ve mesleklerin cinsiyetinin olmadığını anlatmaya çalışarak ve 'Bizce kadının rolü çok daha fazlası' diyerek üzerimize düşen görevi ifa etmeye hazır olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Kadınlar Bizce sayesinde ilgi alanlarını geliştirip, bu alanlarda çalışmaya başlayabiliyorlar. Yine Bizce uygulamamızda yer alan Bizim Pazar platformunda, ürettikleri el emeği ürünlerini satabiliyorlar. Turkcell olarak kadınların toplumumuza kattığı gerçek değeri göstermek için çalışıyoruz. Kadınların ekonomiye daha fazla dahil olmalarına destek olarak ülkemizin de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefine katkı sağladığımıza inanıyoruz."

Cevap aradıklarını 'Sorsana'

Ayrıca; sağlıktan yemeğe kadınların aklındaki birçok farklı sorunun uzmanlar tarafından video ile yanıtlandığı Sorsana kategorisinde konunun uzmanı isimler ağırlanıyor. Kişisel gelişim uzmanından pedagoga, psikoterapistten mutfak şefine kadar pek çok uzmanın yer aldığı Sorsana bölümünde sorulara cevap bulunabiliyor.

Bizce'de ayrıca kadınlar İlham Al, Ayrıcalıklar, Kişisel Gelişim, Kupon Al, Astroloji gibi kategoriler altında; kadın girişimcilerden ilham veren hikayeler, iş planlama, çalışan ebeveyn ve kişiselleştirilmiş burç yorumları gibi farklı konularda içeriklere de erişebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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