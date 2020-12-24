Turkcell'den kadın mühendis istihdamını amaçlayan proje
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Turkcell'den kadın mühendis istihdamını amaçlayan proje

24.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:03
Turkcell'den kadın mühendis istihdamını amaçlayan proje

Turkcell, önümüzdeki dönemde kadın mühendis istihdamına yönelik yeni bir proje başlatıyor.

Turkcell, önümüzdeki dönemde kadın mühendis istihdamına yönelik yeni bir proje başlatıyor. Proje, iş hayatına yeni atılacak kadın mühendislerle, çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış deneyimli kadın profesyonelleri hedefliyor. Öğrenci ve yeni mezun kadın mühendis katılımcılar 6 haftalık online eğitim programına alınacak. Eğitim sonunda projelerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, Turkcell'de çalışma fırsatı yakalayacak.

Teknoloji geliştirme alanında fırsat eşitliğini güçlendirmek için kadın çalışan sayısını artırmayı hedefleyen Turkcell, bu amacını gerçekleştirmek için örnek bir projeye imza atıyor. Proje kapsamında iş hayatına yeni atılacak kadın mühendislerle, çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış deneyimli kadın profesyoneller şirketin ilgili departmanlarında çalışma imkanı bulacak.

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, projeyle özellikle teknoloji sektöründe kadın istihdamını artırmayı amaçladıklarını belirtti. Şirketin başta 'Geleceği Yazan Kadınlar' olmak üzere geçmiş yıllarda kadın istihdamına yönelik pek çok projeye imza attığını hatırlatan Demir, "Önümüzdeki dönemde de 'Turkcell'de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit' prensibiyle hayata geçirdiğimiz programımızla iş hayatına yeni atılmayı planlayan ve iş deneyimi bulunan kadın mühendislerimize yeni iş imkanları sunacağız" diye konuştu.

Türkiye'de kadın mühendis sayısının erkeklere oranla oldukça az olduğunun altını çizen Demir, "Kadın mühendislerimiz developer, analist, network mühendisi gibi erkeklerin yoğun olduğu pozisyonları öncelikli olarak tercih etmiyorlar. Bunun sonucunda özellikle teknoloji firmalarında daha az kadın istihdam ediliyor. Şirket olarak hayata geçirdiğimiz projelerle bu farkı kapatmayı ve bu alanlarda onların daha çok yer almalarını amaçlıyoruz. Farkındalığı artırmayı ve bundan sonraki dönemlerde de kadın istihdamına destek veren yeni projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hem yeni mezunlar hem de deneyimli profesyoneller işe alınacak

Proje kapsamında iki ana grubun istihdama katılması hedefleniyor. Bunlardan ilki iş hayatına yeni atılacak son sınıf kadın mühendislik fakültesi öğrencileri, yeni mezunlar ve 27 yaşını geçmemiş yüksek lisans, doktora öğrencileri olacak. Diğer grup ise evlilik, çocuk sahibi olmak gibi çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılan deneyimli kadın profesyoneller olacak. İşe alınacak deneyimli kadın mühendisler, yeni mezun ve öğrenciler tamamen uzaktan ya da part-time çalışabilecek.

Yeni mezun ve öğrenciler proje kapsamında;

Tamamen online ortamda gerçekleştirilecek programın test ve mülakat süreçlerini başarıyla tamamlayan yeni mezun ve öğrenci adaylar 6 hafta sürecek eğitim kampına alınacak. Proje kapsamında yaklaşık 150 kadın mühendisin eğitime alınması planlanıyor.

Katılımcılar, alanlarında uzman kişilerden, iOS, Android, C# ve Java alanında eğitimlerini alacak.

Katılımcılara mülakat simülasyonu ve CV hazırlama teknikleri gibi işe giriş aşamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar öğretilecek.

Katılımcıların mentor desteğiyle gerçekleştirecekleri projeleri Turkcell Değerlendirme Komitesi'ne sunulacak.

Projeleri başarılı bulunan katılımcılar Turkcell'in ilgili departmanlarında çalışma fırsatı yakalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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