Turkcell'den Hacı Adaylarına Özel Tarifeler

Turkcell, kutsal topraklardaki hacı adaylarına özel iletişim paketleri sunuyor. Tarifen Yurtdışında Geçerli teklifinden Akıllı Dünya Tarife'sine, Hac ve Umre paketlerine kadar her ihtiyaca uygun tarifeler sayesinde, hacı adayları Suudi Arabistan'daki kutsal topraklarda da sevdikleri ve yakınlarıyla iletişimlerini kesintisiz sürdürebilecek.

Turkcell, hac görevleri için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları için özel iletişim paketlerini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; faturalı hat sahibi hacı adayları mevcut tarifelerindeki internet, dakika ve SMS'i bir arada içeren paketlerini günlük tarifelerine ek belli bir fiyatla yakınlarıyla iletişim kurabiliyor.

Hac dönemine özel Suudi Arabistan paketi

Turkcell'in kullanım tercihlerine göre hacı adaylarında sunduğu Suudi Arabistan paketleri de bulunuyor. Bunun yanı sıra faturalı Turkcell kullanıcıları Suudi Arabistan'da bulundukları süre boyunca Akıllı Dünya Tarifesi'ni tercih ederek içinde dakika, SMS ve data bulunan paketleri de ayrı ayrı kullanabiliyor.

Turkcell hazır kartlı müşterilerine Suudi Arabistan'da avantajlı bir paket daha sunuyor. Hazır kartlılara özel sunulan Avantaj Yurt Dışı Paketi'nde ise kullanıcılar, hem yurt içinde hem de yurt dışında Suudi Arabistan dahil 88 ülkede geçerli tarifeyi kullanabiliyor. - İSTANBUL