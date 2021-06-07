Müzik yarışmasıyla genç müzisyenlere destek olunacak

Turkcell, genç müzisyenlere destek olmak amacıyla GNÇ Star Müzik Yarışması düzenleyeceğini duyurdu.

Turkcell, genç müzisyenlere destek olmak amacıyla GNÇ Star Müzik Yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Keşfedilmeyi bekleyen 15-25 yaş arası müzik tutkunu gençlerin bireysel ya da gruplarıyla katılabileceği yarışmanın başvuruları 7 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi. Dereceye girenlere 100 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışmanın finali 27 Temmuz'da yapılacak.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell olarak gençlerin hayatlarına dokunmak için önemli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak sadece teknolojiye değil, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize de yatırım yapıyoruz. Eğitimden sanata, spordan girişimciliğe kadar her alanda onların yanında olmak ve potansiyellerini fark etmeleri için çalışıyoruz. 2020 yılında GNÇ uygulamamız öncülüğünde hayata geçirdiğimiz GNÇ Star Müzik Yarışması'nı müzik tutkunu genç arkadaşlarımızın büyük ilgisi ile tamamlamıştık. Bu yıl da eğlenceli müzik yarışmamız GNÇ Star ile müzik alanında yetenekli gençlerimize destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

100 BİN TL ÖDÜL GENÇ YETENEKLERİ BEKLİYOR

Alem FM medya sponsorluğunda hayata geçirilen GNÇ Star Müzik Yarışması'nın finali GNÇ üzerinden canlı yayınlanacak. Yarışmada birinci 50 bin lira, ikinci 30 bin lira, üçüncü ise 20 bin lira ödülün sahibi olacak.

7 Haziran - 7 Temmuz arası sürecek başvurular için katılımcılar, belirlenen 250 adet şarkıdan birini ya da söz ve müziği kendilerine ait şarkıları seslendirirken çekilen videolarını yükleyerek 23 Temmuz'a kadar sürecek oylama sürecine katılacaklar. İnternet üzerinden yapılacak yarışmada gençlerin gençleri oyladığı oylama sistemi ve jüri değerlendirmesi sonrasında 10 isim finale katılmaya hak kazanacak. Finalde performans sergileyen 10 yarışmacı arasından ilk üçe giren isimler jüri tarafından belirlenecek.

27 Temmuz'da Turkcell Vadi'de gerçekleşecek final gecesi ile birinci belli olacak. Yarışma, GNÇ üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı