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Turkcell'den Gaziantep Futbol Kulübüne dijital destek

Turkcell ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında yapılan dijital iş birliğiyle kırmızı-siyahlılar, dijitalleşme adımlarını atmaya başladı.

Turkcell'den Gaziantep Futbol Kulübüne dijital destek
10.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:35

Turkcell ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında yapılan dijital iş birliğiyle kırmızı-siyahlılar, dijitalleşme adımlarını atmaya başladı.

Turkcell, Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları için kulüplerine destek olabilecekleri iki özel dijital paketi satışa sundu. "Kırmızı Siyah" ve "Tam Destek" isimli özel dijital paketlerle taraftarlar bir yandan takımlarına destek olurken diğer yandan ayrıcalıklı olarak Turkcell'in dijital servislerinden faydalanabilecek.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenokon, Türk sporunun en büyük destekçisi olduklarını ve futbol kulüplerinin dijitalleşmesine çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Futbolda dijitalleşme artık önlenemez bir akım. Tüm dünya kulüpleri dijitalleşme sayesinde hem taraftarlarıyla daha yakın ilişkiler kuruyor hem de kendilerine yeni gelir kapıları oluşturuyor. Biz de başta Anadolu kulüplerimiz olmak üzere spor kulüplerimizin dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilir duruma gelmeleri için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü ile dijitalleşme süreçlerinde iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Gaziantep şehrinin tutkulu ve coşkulu taraftarlarına yakışan paketler satışa sunduk. Bu paketlerimiz sayesinde onlar bir yandan takımlarına olan desteklerini gösterebilecekler diğer yandan da hem hediye internetlerle hem de Turkcell'in dijital servisleriyle ihtiyacı olan hizmetlere kolayca ulaşabilecek. İş birliğimiz Gaziantep Futbol Kulübüne ve taraftarlarına hayırlı uğurlu olsun."

Yapılan iş birliği çerçevesinde Kırmızı Siyah pakete sahip taraftarların hattına, takımlarının attığı gol başına haftalık 200 MB internet tanımlanacak. Tam Destek paketine sahip olan taraftarlar ise sosyal medyada geçerli 3 GB hediye internetin sahibi olacak. Her iki pakette de kırmızı siyahlılar, takımlarının elde ettiği her resmi maç galibiyeti başına da günlük 1 GB internet kazanacak.

Turkcell satış kanallarından ya da SMS ile satın alınabilecek paketlerde Turkcell'in dijital servisleri yer alıyor. 9 liraya sunulan Kırmızı Siyah pakette Taraftarlar GollerCepte paketinin yanı sıra BiP üzerinden çağrı merkezi ve sabit numaralar da dahil her yöne 100 dakika arama yapabilecek. 12 liralık Tam Destek paketi alan Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları ise Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp ve BiP uygulamalarında geçerli 3 GB internet kullanarak hem takımlarını takip edebilecek hem de arkadaşlarıyla takımlarını konuşmaya hediye internetler sayesinde devam edebilecek.

Taraftarlar 2200'a KIRMIZI SIYAH veya TAM DESTEK yazıp göndererek, paketlere sahip olabilecek.

Kaynak: AA

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