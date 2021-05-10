Turkcell'den engelli bireylere özel engelsiz spor eğitim programı
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Turkcell'den engelli bireylere özel engelsiz spor eğitim programı

Turkcell'den engelli bireylere özel engelsiz spor eğitim programı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için tam kapanma sürecinde evde kalan dezavantajlı bireylere özel, erişilebilir bir spor eğitim programı hazırladı.

Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için tam kapanma sürecinde evde kalan dezavantajlı bireylere özel, erişilebilir bir spor eğitim programı hazırladı. Pandemide evde kalan engelli bireylerin spor ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan içerikler her engel grubu için farklı eğitim içeriklerinden oluşuyor.

TURKSPORU ve Engelsiz Spor'un destekçisi Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için tam kapanma sürecinde evde kalan dezavantajlı bireylerin evde spor yapabilmelerine yönelik uzaktan eğitim programı hazırladı. Verilen bilgiye göre, pandemide evde kalan engelli bireylerin spor ihtiyaçlarına yönelik her engel grubu için farklı içeriklerden oluşan toplam 40 videoluk eğitim programında; görme, işitme ve bedensel engelli bireyler ve otizmli çocuklar için özel hazırlanmış egzersiz içerikleri bulunuyor. Dört farklı engel grubunun da kendi ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan içerikler; görme engelli bireyler için betimlemeli anlatım, işitme engelliler için altyazı ve işaret dili, bedensel engelliler için tekerlekli sandalye kullanımı dikkate alınarak, otizmli çocuklar için de motive edici, eğlenceli anlatımlarla özgünleştirildi. Videoları engelli bireyler Turkcell Engelsiz Akademi ve Turkcell YouTube kanalı üzerinden izleyebilecek.

Programın bedensel engel grubu eğitmenliğini paralimpik atletizm milli sporcusu Hamide Doğangün; görme engelli ve otizmli çocuk grubu eğitmenliğini operatörün spor eğitmenleri, işitme engelliler grubu eğitmenliğini ise milli güreşçi Emre Beyyusufoğlu üstlendi. Ayrıca engelsiz spor eğitim programı için Milli sporcu Hamide Doğangün ile hazırlanan tanıtım videosu da büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Verilen bilgiye göre operatör, 2020 yılında hayata geçirilen 'Engelsiz Spor' projesi ile zihinsel engelli öğrencileri spor alanında desteklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Adana, Ardahan, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Osmaniye, Şanlıurfa, Van ve Erzincan'da özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için kendi okullarına spor sınıfları kurarak potansiyeli olan engelli sporcular destekleniyor. Bu okullardaki öğrenciler spor kulüpleri aracılığıyla atletizm (disk, cirit ve gülle atma, uzun atlama, koşu), masa tenisi, basketbol, jimnastik alanlarında yetiştirilerek, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyorlar. Milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz'un reklam yüzü olduğu proje ile engelli öğrencilerin spor alanında gelişimlerini desteklenmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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