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Turkcell'den ekosisteme 26 milyon TL'lik destek

Turkcell, satış kanallarında istihdamı ve iş sürekliliğini desteklemek için iş ortaklarına yönelik finansal destek paketi hazırladı.

Turkcell'den ekosisteme 26 milyon TL'lik destek
29.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:24

Turkcell, satış kanallarında istihdamı ve iş sürekliliğini desteklemek için iş ortaklarına yönelik finansal destek paketi hazırladı.

Turkcell açıklamasına göre, şirket, Kovid-19 salgınına karşı mücadele verilen dönemde ekosistemin canlılığını kaybetmemesi amacıyla mart ayında 26 milyon TL'lik bir destek paketini hayata geçirdi.

Mevcut istihdamın korunmasının amaçlandığı destek paketi kapsamında kapatılan AVM mağazalarına açıkmış gibi destek sağlanırken, çalışma saatleri kısaltılan mağazalar da desteklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Kovid-19 salgınının global dünyaya birlik olmanın önemini hatırlattığını belirterek, "Bu zor günleri ancak el ele vererek aşacağız." ifadelerini kullandı.

Gücünü müşterilerinden ve on binlerce kişiye istihdam sağlayan ekosistemlerinden alan bir şirket olduklarını aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak bu süreçte iş ortaklarımıza ve sahadaki Turkcell elçilerine destek olmayı ve istihdama katkı sağlamayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kalbimiz 26 yıldır Türkiye için atıyor. Bugüne kadar Türkiye ile var olduk. Bu zor günlerde de ülkemizin ve insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, geçen yıl 7 milyar TL'den fazla yatırım gerçekleştiren Turkcell, 2020 yılında da yatırımlarını sürdürüyor.

Şirket, kesintisiz iletişim için altyapı yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerindeki kapasiteler yükseltilirken, diğer yandan da fiber altyapısı olmayanlar için, 24 saatte kurulumu yapılabilen ve mobil altyapı üzerinden fiber hızları sağlayan Superbox cihazı sunuluyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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