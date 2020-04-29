Turkcell'den ekosisteme 26 milyon TL destek Turkcell, satış kanallarında istihdamı ve iş sürekliliğini desteklemek için iş ortaklarına yönelik mart ayında 26 milyon TL'lik finansal destek paketi hazırladı.

Turkcell, satış kanallarında istihdamı ve iş sürekliliğini desteklemek için iş ortaklarına yönelik mart ayında 26 milyon TL'lik finansal destek paketi hazırladı. Destek paketi ile mevcut istihdamın korunması amaçlanıyor.

Koronavirüs salgınına karşı ulusal mücadele verilen bugünlerde Turkcell, ekosistemin canlılığını kaybetmemesi amacı ile mart ayında 26 milyon TL'lik dev bir destek paketi hazırladığını açıkladı. Bu kapsamda kapatılan AVM mağazaları hala açıkmış gibi destek sağlanırken, çalışma saatleri kısaltılan mağazalar da desteklendi. Destek paketi ile mevcut istihdamın korunması amaçlanıyor.

"Bu zor günleri ancak el ele vererek aşacağız"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Bu salgın küresel dünyaya 'birlik olma'nın önemini hatırlatmıştır. Bu zor günleri ancak el ele vererek aşacağız. Biz gücümüzü müşterilerimizden ve on binlerce kişiye istihdam sağlayan ekosistemimizden alan bir şirketiz. O nedenle şirket olarak bu süreçte iş ortaklarımıza ve sahadaki Turkcell elçilerine destek olmayı ve istihdama katkı sağlamayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kalbimiz 26 yıldır Türkiye için atıyor. Bugüne kadar Türkiye ile var olduk. Bu zor günlerde de ülkemizin ve insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kesintisiz iletişim için altyapı yatırımlarına devam

Öte yandan 2019 yılında 7 milyar TL'den fazla yatırım ile Turkcell 2020 yılında da yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlar mümkün olduğunca evlerinde zaman geçirirken, şirket de kesintisiz iletişim için altyapı yatırımlarına aralıksız devam ettiği belirtiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA