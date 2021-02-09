Tansuğ: Güvenli internet deneyimi için çalışıyoruz

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, 9 Şubat Güvenli İnternet Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Tansuğ, "Güvenli bir internet deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin internet ortamında daha güvenli olabilmeleri için özel koruma çözümleri üretiyoruz" dedi.

Turkcell, müşterilerinin internet ortamında daha güvende olmaları için hayata geçirdiği Dijital Güvenlik Servisi ile kullanıcılarına geniş çaplı koruma sağlamayı sürdürdüğünü duyurdu. Turkcell'den yapılan açıklamada, "Dijital Güvenlik Servisi, dolandırıcılık amacıyla açılan ve özellikle 'oltalama' olarak bilinen, e-ticaret veya banka gibi kuruluşların internet sitelerinin kopyalarını oluşturarak kullanıcıların kredi kartı ve hesap şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere yönelik koruma sağlıyor. Servis ayrıca kullanıcıların e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri ve çeşitli uygulamalarda kullandıkları şifrelere karşı sızıntı taraması yapmasının yanı sıra geçmişte ya da anlık olarak yapılan şifre ele geçirme girişimlerinde de SMS ve e-posta ile uyarıyor" denildi.

ATAÇ TANSUĞ: ÖZEL KORUMA ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ

9 Şubat Güvenli İnternet Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, internetin güvenli kullanımını desteklemek amacıyla çalıştıklarını ve müşterilerine daha güvenli bir internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Turkcell olarak müşterilerimizin verilerini korumak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Günümüzde siber saldırıları ve beraberinde getirdiği riskleri görmezden gelemeyiz. Bunun için hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin internet ortamında daha güvenli olabilmeleri için özel koruma çözümleri üretiyoruz. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Servisi ile bu riskleri minimum düzeye indiriyoruz. Turkcell hattı üzerinden mobil internette dolaşırken tüm cihazlarda koruma sağlayan bu servisimiz sayesinde müşterilerimizi zararlı içerikli ve dolandırıcılık amacıyla açılan bir sayfaya girmeye çalıştıklarında, ek olarak e-posta hesaplarında ve çeşitli uygulamalarda kullandıkları şifrelerde sızıntı olduğunda uyarıyoruz. Şifre ele geçirme girişimlerinde derhal SMS ve e-posta yoluyla bilgilendiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin siber güvenliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

CEP TELEFONLARINA GÜVENLİ BİR ŞİFRE KOYULMALI

İnternet ortamında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek önemlerden de bahseden Tansuğ, "Özellikle bireysel müşterilerimiz cep telefonlarına mutlaka güvenli bir şifre koymalı ve internet bağlantılarını bilmedikleri cihazlarla ya da topluluklara açık ağlarla paylaşmamalılar. Tanımadıkları adreslerden dolandırıcılık amaçlı gelen mail ve mesajlara itibar etmemeli ve internet üzerinden kullanıcı bilgilerini verdikleri web sitelerinin güvenilirliğinden emin olmalılar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı