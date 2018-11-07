Turkcell'den Ampute Futbol Milli Takımı'na 1 Milyon TL Ödül

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, WAFF 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Bu büyük başarının mimarlarını Türkiye'ye dönüşlerinde, Turkcell adına Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün karşıladı. Bütün, ay-yıldızlı oyunculara bu büyük başarıları karşısında toplam 1 milyon TL ödül takdim etti.



Turkcell açıklamasına göre, kurulduğu günden bu yana Türk sporunun yanında olan Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından (WAFF) Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak ikinci oldu.



Önce Avrupa şampiyonu, ardından da Dünya ikincisi olarak Türk spor tarihine geçen ay-yıldızlıları engelli sporlarının tek sponsoru ve Ampute Milli Takımı'nın ana sponsoru Turkcell adına Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün karşıladı. Türk sporuna yaptıkları katkılar nedeniyle Ampute Milli Futbol Takımı'na Turkcell adına teşekkür eden Bütün, Dünya ikincilerine 1 milyon TL tutarındaki ödülü takdim etti.



"Birlikte Türkiye'yi gururlandırmaya devam edeceğiz"

Ampute Milli Takımı'nın bugüne kadar başardıklarıyla hep göğsümüzü kabarttığını dile getiren Bütün "Ay-yıldızlı millilerimiz daha önce olduğu gibi bir kez daha azimleriyle ve inançlarıyla kalplerimizi fethetti. Avrupa şampiyonu olduklarında yaşattıkları hisleri yaklaşık bir sene sonra bu kez Dünya Kupası'nda tüm Türkiye'ye yaşattılar. Sabahlara kadar uyumadan maçlarını takip ettik. Onlar yine yürekleriyle oynadılar ve Türk spor tarihine adlarını altın harflerle kazıdılar." ifadelerini kullandı.

Turkcell olarak, Türk sporu adına takıma ve tüm engelli sporculara destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarnı belirten Bütün, şunları kaydetti:

"Bu başarıda payımız olduğu için çok gururluyuz. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olmaları için, onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Biliyoruz ki onlar için de, bizim için de, bayrağımızın gönderin en üstünde olması en büyük mutluluk. 'Ampute Milli Takımı'mız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onlarla birlikte Türkiye'yi gururlandırmaya devam edeceğiz."