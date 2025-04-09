Turkcell'de problem mi var? 9 Nisan Turcell çöktü mü, hacklendi mi? Turkcell mesajlar neden gitmiyor? 532 neden aranmıyor? Kısıtlandınız ne demek?

Son dönemde Turkcell kullanıcıları, sosyal medya üzerinden arama ve kısa mesaj hizmetlerinde yaşadıkları sorunları dile getiriyor. Kullanıcılar, hizmetlerin düzgün çalışmadığına dair şikayetlerini sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar. Turkcell tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Turkcell'de problem mi var? 9 Nisan Çarşamba Turkcell çöktü mü? Turkcell mesajlar neden gitmiyor?

TURKCELL ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar Turkcell'e ait mobil uygulamalara da erişim sağlanamadığını belirtirken Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Turkcell yüzünden tüm ticari faaliyetlerimiz durdu. Bu mağduriyetin hesabını Turkcell nasıl verecek" sözleri ile sitem etti.

HATA RAPORU

Downdedector Turkcell'de yaşanan sorunları raporladı.

Hata raporu:

Bazı yorumlar:

"532 aranmıyor"

"Arama yapamıyorum mesaj atamıyorum, kısıtlandınız diyor"