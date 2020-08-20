Turkcell'de hisse devrine BTK'den izin Bilgi Teknolojileri ve I·letis¸im Kurulu (BTK), Turkcell Holding AS¸'nin Turkcell I·letis¸im Hizmetleri AS¸'de sahip oldugˆu yüzde 51'lik hissenin Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri I·letis¸im Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AS¸ (TVF BTIH) ile IMTIS Holdings'e devredilmesine izin verdi.

Bilgi Teknolojileri ve I·letis¸im Kurulu (BTK), Turkcell Holding AS¸'nin Turkcell I·letis¸im Hizmetleri AS¸'de sahip oldugˆu yüzde 51'lik hissenin Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri I·letis¸im Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AS¸ (TVF BTIH) ile IMTIS Holdings'e devredilmesine izin verdi.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile ilgili Turkcell Holding AŞ adına Hasan Tuvan Yıldırım'ın yaptığı açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Çukurova Telecom Holdings Limited ve Telia Finland'ın, Turkcell Holding'de sahip oldukları hisselerin tamamını, TVF BTIH'ye satma hususunda anlas¸maya vardığı anımsatıldı.

İs¸lemin tamamlanmasıyla Turkcell I·letis¸im Hizmetleri AS¸ hisselerinin yüzde 26,2'sine TVF BTIH'ın ve yüzde 24,8'ine IMTIS Holdings'in sahip olacagˆı öngörüsüyle BTK'ya Turkcell'in bir bas¸vuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, BTK'nın şu kararına yer verildi:

"Turkcell Holding AS¸'nin Turkcell I·letis¸im Hizmetleri AS¸'de sahip oldugˆu yüzde 51 oranındaki hissenin, ilgili mevzuat çerçevesinde hisse devrine ilis¸kin yürütülecek is¸lemler sonucunda; Turkcell I·letis¸im Hizmetleri AS¸'nin hisselerinden yüzde 26,2'sine tekabül eden kısmının şirkette kontrol unsurunu sagˆlayacak s¸ekilde Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri I·letis¸im Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AS¸'ye, Turkcell İletis¸im Hizmetleri AS¸'nin hisselerinden yüzde 24,8'ine tekabül eden kısmının IMTIS Holdings'e ait olacak s¸ekilde devrine izin verilmesi hususlarına oy birligˆi ile karar verilmis¸tir."

Açıklamada, Ukrayna Rekabet Kurulu'nun da TVF BTH'ye, Turkcell Holding AŞ hisselerini devralmasına ve Turkcell I·letis¸im Hizmetleri AS¸ üzerinde kontrol sahibi olmasına onay verdiği bildirildi.

Kaynak: AA