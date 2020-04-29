Turkcell'de Genel Müdür Yardımcılığı'na Fatih Alper Ergenekon atandı
Turkcell, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Fatih Alper Ergenekon'un atandığını duyurdu.
29.04.2020 22:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:38
Turkcell, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Fatih Alper Ergenekon'un atandığını duyurdu.
Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimiz Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na, halihazırda görevi vekaleten yürüten Fatih Alper Ergenekon atanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA