Turkcell çöktü mü? Turkcell hizmet yok uyarısı nedir? Turkcell servis yok uyarısı nedir?

Turkcell hat kullanıcıları hizmet yok uyarısı aldığı için Turkcell çöktü mü sorusunun cevabını araştırıyor.

Turkcell hat kullanan kişiler, sosyal medyada Turkcell çöktü mü sorusunun cevabını arıyor. Peki, Turkcell çöktü mü?

Planlı çalışma bilgilendirme kısmına bakıldığında en son 8. ayın 24'ü için bilgilendirme olduğu görülüyor.

TURKCELL PLANLI ÇALIŞMA BİLGİLENDİRME

24/08/2020

Tarihi Açıklama Etkilenecek Müşterilerin bulunduğu İl Etkilenecek Müşterilerin bulunduğu İlçe 25.08.2020 02:00 25.08.2020 06:00 Van ilinden hizmet müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Ses ve Data servisimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.

Van Tüm İlçeler

TURKCELL ÇÖKTÜ MÜ?

Henüz Turkcell'den bir açıklama gelmedi.

Ancak sosyal medyada şu ifadelere verildi.