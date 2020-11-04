Turkcell çöktü mü? Turkcell hizmet yok uyarısı nedir? Turkcell servis yok uyarısı nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Turkcell çöktü mü? Turkcell hizmet yok uyarısı nedir? Turkcell servis yok uyarısı nedir?

04.11.2020 23:40 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:46
Turkcell çöktü mü? Turkcell hizmet yok uyarısı nedir? Turkcell servis yok uyarısı nedir?

Turkcell hat kullanıcıları hizmet yok uyarısı aldığı için Turkcell çöktü mü sorusunun cevabını araştırıyor.

Turkcell hat kullanan kişiler, sosyal medyada Turkcell çöktü mü sorusunun cevabını arıyor. Peki, Turkcell çöktü mü?

Planlı çalışma bilgilendirme kısmına bakıldığında en son 8. ayın 24'ü için bilgilendirme olduğu görülüyor.

TURKCELL PLANLI ÇALIŞMA BİLGİLENDİRME

24/08/2020

Tarihi Açıklama Etkilenecek Müşterilerin bulunduğu İl Etkilenecek Müşterilerin bulunduğu İlçe 25.08.2020 02:00 25.08.2020 06:00 Van ilinden hizmet müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Ses ve Data servisimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.

Van Tüm İlçeler

Turkcell çöktü mü? Turkcell hizmet yok uyarısı nedir?

TURKCELL ÇÖKTÜ MÜ?

Henüz Turkcell'den bir açıklama gelmedi.

Ancak sosyal medyada şu ifadelere verildi.

Turkcell çöktü mü? Turkcell hizmet yok uyarısı nedir?

İlgili Haberler

Yok yok şarkı sözleri nedir? Feride Hilal Akın Yok Yok şarkı sözleri nedir?
Yok yok şarkı sözleri nedir? Feride Hilal Akın Yok Yok şarkı sözleri nedir?
Güldür Güldür Show bugün neden yok? Güldür Güldür Show bu akşam yok mu?
Güldür Güldür Show bugün neden yok? Güldür Güldür Show bu akşam yok mu?
50 D sorunu nedir? 50 D kadrosu nedir? Akademide 50 D nedir?
50 D sorunu nedir? 50 D kadrosu nedir? Akademide 50 D nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Bergüzar Korel
Spor Samatta Tamer Tuna Gökhan Töre Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turkcell çöktü mü? Turkcell hizmet yok uyarısı nedir? Turkcell servis yok uyarısı nedir? - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 23:46:21. #1.15#
title